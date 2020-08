Bedrijfscultuur en de kneepjes van het vak leert men door observatie In korte tijd is thuiswerken in veel sectoren de standaard geworden, waarbij de productiviteit redelijk gelijk bleef of zelfs toenam. Ondanks het relatieve succes van deze overstap, is er volgens Natasha Bonugli, Regional Principal Design bij Unispace, een groep die over het hoofd wordt gezien: jongeren en andere nieuwe medewerkers. "Het kantoor is noodzakelijk om bedrijfscultuur in al haar elementen over te dragen."



De groep jongeren die onder de noemer Generation Z vallen, worden vaak gezien als digital natives; mensen die met het grootste gemak technologie omarmen en gebruiken in het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Dit betekent echter niet dat jongeren het thuiswerken gelijk onder de knie krijgen. Bonugli: "Functie-taken uitvoeren, al dan niet op afstand, vormt slechts één aspect van het werk; er zijn ook tal van culturele aspecten. Sterker nog, de overstap naar werken op afstand zou wel eens lastiger kunnen zijn voor digital natives, dan voor hen die al jarenlang in een bedrijf werken, maar nog nooit aan de keukentafel achter een laptop hebben gezeten. Het samenwerken, het delen van kennis, de voorbeeldfunctie van leidinggevenden, het jargon; allemaal zaken die u alleen in een kantooromgeving echt goed meekrijgt. Bedrijfscultuur en de kneepjes van het vak leert men door observatie."



Kantoorfunctie verandert

Nu veel bedrijven in versneld tempo het werk digitaal hebben ingericht, lijkt het minder noodzakelijk om naar kantoor te gaan. Bonugli ziet ook dat thuiswerken voordelig kan zijn: "Veel medewerkers zijn inmiddels gewend aan de flexibiliteit en willen die behouden. Ook blijkt dat bepaalde taken zoals focuswerk thuis beter gaan dan op kantoor. Dit betekent dat zo’n twintig-30 procent van de huidige werkplekken in de nabije toekomst niet langer nodig is."

Toch verwacht Bonugli niet dat kantoren zullen krimpen of huren worden opgezegd om maar helemaal thuis te gaan werken: "Het kantoor zal meer worden ingezet voor het vormgeven en uitbouwen van de bedrijfscultuur. Concreet betekent dat meer aandacht voor probleemoplossing, innovatie-ontwikkeling en samenwerking. Dat vertaalt zich in minder (focus)werkplekken, maar meer brainstormruimtes en plekken voor sociale interactie. Op die manier investeren bedrijven in hun medewerkers: zij die er al langer zitten, en de jongeren die hun eigen ideeën willen combineren met de bestaande processen."

Kantoren worden nu minder gebruikt, en het lijkt misschien ook niet direct noodzakelijk, maar de onderliggende functies van een kantooromgeving moet men niet uit het oog verliezen. Bonugli: "Productiviteit is in een virtuele omgeving prima te halen, soms zelfs beter. Maar een cultuur opbouwen en doorgeven is virtueel niet te doen. Cultuur heeft sociale interactie nodig om tot wasdom te komen."



Andere inzet van kantoor

Door medewerkers meer keuzevrijheid te geven in waar ze willen werken, verandert de functie van de traditionele kantooromgeving. Bonugli: "Door mensen flexibel te laten zijn in waar ze welke taken doen, zal er veel minder behoefte zijn aan individuele werkplekken op kantoor. Het kantoor wordt een plek voor interactie. De beschikbare ruimtes zullen dus niet krimpen, maar vooral anders worden ingevuld. Waar voorheen rijen persoonlijke werkplekken stonden, komen nu ruimtes waar mensen kunnen samenwerken aan nieuwe ideëen, verschillende generaties met elkaar in contact komen en waar mensen simpelweg gewoon even kunnen bijpraten.

Bedrijfscultuur gaat een veel grotere rol spelen in de kantoren. Niet alleen onderling, maar ook richting klanten en partners. Het wordt een plek waar het vooral draait om inspiratie en innovatie, en waar iedereen in het bedrijf erbij betrokken kan worden. De taken die dan vervolgens moeten worden uitgevoerd, kunnen op meer plekken worden gedaan, nog steeds op kantoor, thuis of ergens anders waar een medewerker voor kiest."