Weet waar op gelet wordt bij aanvraag zakelijke lening De coronacrisis zorgt voor een grotere vraag naar zakelijke leningen. Vooral alternatieve aanbieders zijn in trek. De vraag naar zakelijke leningen van grote banken neemt juist af. Dat zeggen experts van ZakelijkLenen.nl, die zich baseren op cijfers van de Stichting MKB Financiering. De coronacrisis begint onderhand voor hoofdpijn te zorgen bij veel ondernemers. Vooral zzp’ers maken zich druk over hoe lang ze nog open kunnen blijven.



Onder meer de evenementensector en de horeca zijn hard getroffen door de crisis. Daarbij is het voor de horecasector nog onduidelijk wat de toekomstige situatie wordt, nu het aantal besmettingen weer oploopt. Daarom zijn aanbieders van zakelijke leningen nu bezig met zogenaamde ‘corona overbruggingskredieten.’ Hiermee kunnen zzp’ers en mkb’ers tijdelijk de grootste kosten betalen en betalen ze over een langere termijn weer terug aan de kredietverstrekker. Opmerkelijk detail: vooral alternatieve aanbieders komen met dit soort initiatieven.



Non-bancaire financiers straks de grootste geldschieter

Non-bancaire financiers zijn in 2023 de belangrijkste financiers, stellen de experts. In 2023 zullen zij meer zakelijke leningen en kredieten verstrekken dan de traditionele banken. Dat komt vooral doordat kredietaanvragers vaker kiezen voor alternatieve vormen, zoals informal investors, leasen of debiteurenfinanciering, zeggen de experts.

Dat wil niet zeggen dat leningen in de handen komen van de markt. Zo zijn er aanbieders die worden ondersteund door de overheid. Dit zijn de bedrijven die geaccrediteerd zijn voor de zogenaamde BMKB-C regeling. Zij krijgen toegang tot overheidsgarantie bij financiering van bedrijven die door de coronamaatregelen extra steun nodig hebben



Voor miljoenen verstrekt

Om een beeld te krijgen van het aantal verstrekte leningen, werd aanbieders gevraagd naar het getal van geleend geld. Qredits zegt in een eerder bericht een overheidslening van 25 miljoen euro te hebben gekeken, waarmee het tijdens de coronacrisis al voor bijna 10 miljoen euro aan kredieten verstrekte. Daarmee boden ze ongeveer 700 ondernemers wat extra financiële ruimte.



Grotere rol overheid

Volgens deskundigen op het gebied van leningen zou de overheid nu moeten bijspringen om extra funding te regelen voor non-bancaire financiers. Daar geldt nu nog een ‘funding gap’: het verschil tussen de kredieten die worden uitgegeven en het daadwerkelijk beschikbare krediet.

Non-bancaire financiers denken dat de komende jaren de vraag naar kredieten alleen maar zal toenemen. Daarvoor is een passende funding nodig, die zeker in tijden van crisis belangrijk zal zijn.



Weet waar op gelet wordt

Dat non-bancaire financiers nu de overheid krijgen, betekent niet dat het gemakkelijker of moeilijker wordt een zakelijke lening aan te gaan. Het is belangrijk dat ondernemers weten waar op gelet wordt. Zo raden experts aan om eerst langs de financieel adviseur te gaan, om te kijken welke lening passend is. Verstrekkers kijken dan vooral naar het type ondernemer: is een onderneming innovatief? Hoeveel ervaring heeft de ondernemer al in de branche?

Ook wordt gekeken naar de onderneming: wat zijn de sterke kanten en waar zitten de valkuilen? Is het ook voor een investeerder rendabel? Daarnaast is een goed onderbouwd (financieel) plan doorslaggevend. Ondernemers doen er goed aan op papier te zetten wat het idee is, wat de risico’s zijn en hoe deze kunnen worden ondervangen. Dat is vooral belangrijk voor startende ondernemers, omdat er nog geen jaarrekening overlegd kan worden.

Startende ondernemers kunnen wellicht beter nog even wachten tot Nederland zich van de coronacrisis herstelt. Een onderneming starten brengt de benodigde risico’s met zich mee, en tijdens een crisis is het starten van een onderneming nog risicovoller. Maar wie een goed plan heeft en deze ook goed kan onderbouwen, kan altijd langs de financieel adviseur om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.