29 procent laat uiteindelijke keuze afhangen van data Maar liefst 73 procent van de Nederlandse ondernemers laat zich bij belangrijke beslissingen voornamelijk leiden door hun ‘ondernemersinstinct’. Dit blijkt uit onderzoek van Ledstores Europe onder 528 ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Naast het onderbuikgevoel, baseert bijna een op de drie ondervraagden hun uiteindelijke besluit voornamelijk op data.



Vooral ondernemers in de financiële sector (89 procent), horeca (88 procent) en industrie (85 procent) luisteren naar hun onderbuikgevoel. Ondernemers in de communicatiesector (43 procent) doen dit het minst. "De meeste ondernemers hebben van nature een sterk ontwikkeld ‘ondernemersinstinct," zegt Kemal Tas, oprichter en eigenaar van Ledstores Europe. "Dit heeft ze waarschijnlijk ook gebracht waar ze nu zijn. Het is dan ook logisch dat ze hierop terugvallen wanneer ze worden geconfronteerd met lastige keuzes voor de toekomst van hun onderneming. Persoonlijk ben ik meer van de ruwe data en laat ik me bij beslissingen graag leiden door de cijfertjes."



Waarde van data

Niet alleen een aangeboren ondernemersinstinct maar ook data is een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 52 procent van de respondenten zegt dat het verzamelen en correct interpreteren van digitale gegevens direct bijdraagt aan de groei van hun bedrijf. Met 74 procent zijn vooral jonge ondernemers (tot 30 jaar oud) overtuigd van de positieve invloed van data op het toekomstige succes van hun bedrijf. Van alle respondenten houdt dan ook 43 procent zich actief bezig met het verzamelen van – voor hun bedrijf – relevante data. Wederom zijn jonge ondernemers hierin het meest vooruitstrevend (72 procent). Tas: "Deze cijfers laten zien dat jonge ondernemers een flinke voorsprong hebben, als het gaat om het verzamelen en interpreteren van data. Ik vind het erg onverantwoord dat meer dan de helft van de ondervraagden nog geen data verzamelt. Zonder volledige inzage in prestaties kunt u als ondernemer geen onderbouwde beslissingen nemen. Ik ken bijvoorbeeld niemand die zonder financiële prognoses besluit om uit te breiden."



Data-advies

Ondanks dat een groot gedeelte van de ondervraagden zich nog niet actief bezighoudt met het verzamelen van data, zegt daarentegen 38 procent van de ondernemers dat digitale gegevens een cruciale rol spelen in hun bedrijfsvoering en/of -strategie. Hetzelfde percentage stelt zelfs dat data-inzichten van grotere waarde zijn dan het advies van een bedrijfsadviseur. "Ondanks dat het onderbuikgevoel voor ondernemers van grote waarde is, is het belangrijk om structureel inzicht te krijgen in prestaties. Zeker wanneer het bedrijf snel groeit en continue veranderingen doormaakt," aldus Kees de Jong van ondernemersplatform NLgroeit. "Data is een cruciale voorwaarde om snel te kunnen bijsturen en uiteindelijk succesvol te blijven."