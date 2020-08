Houd 1,5 meter afstand, ook op de werkvloer In deze ongekende tijden staan veel bedrijven voor nieuwe uitdagingen waar zij niet eerder mee te maken hebben gehad. De vraag naar bijvoorbeeld eten en drinken is snel gegroeid, koopgewoonten veranderen en bedrijven moeten meer producten versturen naar de consument dan ooit tevoren. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat hun werknemers veilig kunnen werken op 1,5 meter afstand.



De 1,5 meterregel heeft een grote invloed op bedrijfsprocessen en productieomgevingen. Vanwege de beperkte ruimte voor werknemers om veilig te werken, wordt de productiecapaciteit verminderd en worden sommige productielijnen misschien zelfs stilgelegd. Hierdoor wordt het moeilijk om aan de vraag te voldoen. Een andere risicofactor is de beschikbaarheid van arbeidskrachten, vooral als samengewerkt wordt met tijdelijke collega’s om de pieken op te vangen. Gelukkig zijn er oplossingen, hulpmiddelen en technieken die bedrijven kunnen implementeren om toch aan de hogere vraag én de veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Deze nieuwe situatie dwingt ons om naar alternatieve manieren van werken te kijken, waarbij het optimaliseren van de veiligheid en efficiëntie centraal staan. Eén van de manieren om beide te verbeteren, is het gebruiken van verpakkingsmachines. Machines kunnen er voor zorgen dat medewerkers minder dicht op elkaar staan tijdens het werken, of dat er minder medewerkers tegelijkertijd nodig zijn. Daarnaast is het voldoen aan de verhoogde vraag mogelijk door de verhoogde capaciteit.



E-commerce groeit snel

Onderzoeksbureau GFK meldt in april dat sinds de uitbraak van het coronavirus de online uitgaven van consumenten in Nederland met 56% procent zijn toegenomen en dan laten ze de online aankopen van voedsel nog buiten beschouwing. Het is een uitdaging voor veel retailers en logistieke bedrijven om deze enorme piek in de vraag goed op te vangen.



Efficiënt werken op 1,5 meter afstand dankzij verpakkingsmachines

De nieuwe realiteit dwingt ons om naar alternatieve manieren van werken te kijken. Er zijn veel verschillende manieren om het verpakkingsproces te versnellen en de benodigde ruimte te verkleinen, afhankelijk van de specifieke situatie van de klant. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in verpakkingsoplossingen kan hierbij helpen om bijvoorbeeld het verpakkingsproces van de klant te optimaliseren. Dat kan onder anderen met dozenopzetmachines die plano kartonnen dozen verwerken en opzetten of automatische palletwikkelaars die het gebruik van rekfolie minimaliseren en waarbij slechts één persoon nodig is.