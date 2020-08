Het aantal ondernemers met betalingsachterstanden neemt toe Investeerders in crowdfundingleningen wachten steeds langer op hun geld. Bij projecten met een betalingsachterstand wacht een derde van investeerders langer dan een jaar op de afgesproken aflossing van de lening. Dit is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. Brancheorganisatie Crowdfundmarkt deed onderzoek bij alle AFM geregisteerde crowdfundingplatformen in Nederland, samen goed voor bemiddeling van meer dan een miljard euro MKB financiering in de afgelopen vijf jaar.



Het aantal ondernemers met betalingsachterstanden neemt toe. Op dit moment staat nog ruim 24 miljoen euro open ten opzichte van 11 miljoen euro een jaar eerder. Het gaat hier om verwachte aflossingen die al langer dan 45 dagen niet voldaan zijn. 21 miljoen euro aan crowdfundingleningen is reeds definitief afgeboekt als gevolg van faillissementen. De verwachting is dat dit verder zal oplopen als gevolg van de COVID-19 crisis.