Ondernemers worstelen met aanvragen, stijgende kosten en cashflow De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemend Nederland, vooral nu de angst voor een tweede golf toeneemt. Ondernemers komen onverwachts voor zakelijke uitdagingen te staan. Zo vrezen mkb’ers de komende tijd voor een daling in het aantal aanvragen dat zij ontvangen. Daarnaast zien zij het onderhouden van een stabiele cashflow als een grote uitdaging. Dit blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Bibby Financial Services.



De grootste uitdagingen voor Nederlandse ondernemers zijn:

Gebrek aan aanvragen Stijgende (algemene) kosten Cashflow Facturen die onbetaald blijven Wetgeving van de overheid Veranderingen binnen bedrijfsvoering

Deze uitzonderlijke situatie verplicht ondernemers na te denken over veranderingen binnen hun bedrijfsvoering. Zo is digitaal transformeren nu nog relevanter dan voorheen. Digitale middelen stellen bedrijven in staat om – weliswaar vanuit huis – zo goed mogelijk door te blijven werken. Daarnaast winkelen steeds meer consumenten in coronatijd bij lokale ondernemers om zo ook de kleinere winkeliers te steunen. "Het ontstaan van deze initiatieven geeft hoop en vertrouwen in de toekomst," zegt Rob Retèl, algemeen directeur van Bibby Financial Services. "Door in te spelen op de situatie en elkaar te helpen waar dat kan, houden we ook het aantal aanvragen onder controle."



Bouwen aan gezonde cashflow

Daarnaast benadrukt Retèl dat er verschillende manieren zijn om een gezonde cashflow op te bouwen. "Voor veel ondernemers staat de business centraal en is facturatie een noodzakelijk kwaad. Gevolg is dat facturatie vaak te laat in gang wordt gezet of onvoldoende wordt beheerd. In tijden van crisis is het cruciaal dat facturen op tijd worden betaald."

Om te zorgen voor tijdige betaling en voldoende kapitaal voor investering, kan gebruik worden gemaakt van externe financiering. Hierbij zorgt een externe partij ervoor dat facturen direct worden betaald zodat de cashflow zo min mogelijk wordt onderbroken en ondernemers de ruimte krijgen om te groeien. Uitstaande facturen worden door een externe financieringspartij vaak binnen een paar dagen betaald, in tegenstelling tot de lange betalingstermijnen van veel bedrijven. Het helpt ondernemers enorm om hen ook door mindere tijden heen te trekken. Als u sneller geld binnenkrijgt, stabiliseert tenslotte de cashflow en verbeteren financiële resultaten.

In de grootste zakelijke uitdagingen voor het mkb is een duidelijke shift te zien vergeleken met de uitdagingen van een jaar eerder. De angst voor een gebrek aan aanvragen is door de coronacrisis fors toegenomen. Een jaar eerder werd het op peil houden van de cashflow gezien als de grootste uitdaging, waar terugnemende aanvragen pas als vierde uitdaging werd genoemd.