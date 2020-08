Verpak uw product als cadeau De afgelopen maanden is door de coronacrisis de economie is ons land aardig door elkaar geschud. Sommige ondernemers moesten hun bedrijfsvoering pauzeren door de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Er zijn echter ook ondernemers die juist hun omzet of winst zagen stijgen. Hierbij ging het veelal om verkopen uit webshops. Zo berichtte het CBS bijvoorbeeld van een stijging van 45 procent van online aankopen bij de detailhandel in juni 2020 ten opzichte van een jaar geleden.



Levert uw onderneming ook producten aan particuliere of zakelijke klanten? Jafar Kaboli van Packlinq vertelt alles over het belang van de beste verpakking voor uw producten.



Veilig transport

Kaboli wijst allereerst op de noodzaak van veilig transport van uw producten: "U wilt natuurlijk niet dat veel producten beschadigd bij de klant aankomen. Dit zorgt immers voor ontevreden klanten, maar ook nog eens voor vervangingskosten en extra verzendkosten. Om de producten veilig aan te laten komen is het nodig deze te verpakken in degelijk verpakkingsmateriaal. Er zijn vele soorten materialen, maar erg veilig is bijvoorbeeld een kartonnen doos met noppenfolie aan de binnenzijde."



Upgrade uw product

Ook benoemt Kaboli dat een verpakking echt waarde kan toevoegen aan een product. "Heeft het verkochte product een simplistisch design? In combinatie met een simpele verpakking kan het dan goedkoop ogen. Wilt u uw klanten echt het gevoel geven dat ze waar krijgen voor hun geld, dan speelt de verpakking hierbij een belangrijke rol. Zo is gebleken dat mensen bij een luxe verpakking de inhoud beter of duurder inschatten. Een geschenkverpakking geeft een product een upgrade van budget naar premium."



Een product als een cadeautje laten voelen

Kaboli vervolgt met een uitleg over hoe de verpakking een product als een cadeautje kan laten voelen. "Er is een groot verschil tussen verpakkingen van producten die in een winkel verkocht worden, en producten die online verkocht worden. Vaak is er veel tijd en aandacht gestoken in de verpakking van een product omdat deze ervoor moet zorgen dat het product opvalt tussen alle andere producten. Online wordt echter meer gekozen op kenmerken van het product zelf, waardoor de verpakking minder belangrijk lijkt te zijn."

Hij legt uit dat niets minder waar is. "Volwassenen die een pakketje ontvangen, zijn te vergelijken met kinderen die een cadeau krijgen. Het uitpakken hiervan vormt vaak al de helft van het plezier. Een feestelijke cadeauverpakking maakt dit extra bijzonder. Hierbij kan zowel gedacht worden aan bijvoorbeeld de verzenddoos, maar ook aan een extra plastic verpakking in een doos ter bescherming of decoratie. Door de dozen of plastic zakjes te bedrukken met bijvoorbeeld uw logo, vergroot u ook nog eens de merkherkenning."



Via de verpakking communiceren met uw klanten

De verpakking van een producten kan tot slot goed gebruikt worden om met uw klanten te communiceren. Kaboli: "De verpakking van een product kan een verhaal vertellen dat het product los niet alleen kan. Voorbeelden hiervan zijn productinformatie over -voordelen. Zo hoeft er geen losse handleiding of beschrijving bijgevoegd te worden bij het producten." Hij benoemt dat de verpakking ook gebruikt kan worden voor andere reclameboodschappen. "Hierbij kunt u denken aan het tonen van nieuwe bijpassende producten bij het verkochte product die ook interessant zouden kunnen zijn voor de klant."

Wilt u ook weten of de huidige verpakking van uw producten wel de beste keuze is? Probeer dan eens zo objectief mogelijk de verpakking te beoordelen op bovenstaande punten, of vraag advies bij een professional op het gebied van verpakkingen.