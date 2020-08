Volgens Euler Hermes tikt er een ongekende faillissements-tijdbom Na de historische val van de economie in de afgelopen maanden volgt komend kwartaal een record-herstel. Welk land herstelt snel? En wie blijft er achter? Volgens de researchafdeling van Euler Hermes kan de eurozone komend kwartaal rekenen op een rebound van +12,8 procent. "Bij het herstel gaat Duitsland aan kop, Italië doet het verrassend beter dan gedacht en de hardste klap krijgt Spanje", zegt Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland. Hij benadrukt dat het herstel relatief is: "Veel bedrijven liggen aan het infuus."



Puur cijfermatig gezien stijgen de Zuid-Europese economieën het hardst: +15,0 procent in Italië, +16,0 procent in Frankrijk en +17,0 procent in Spanje. "Maar dit is vooral een technisch herstel omdat deze landen ook de hardste klappen kregen in het tweede kwartaal. Neem Spanje, het reële bbp daalde in het tweede kwartaal met -18,5 procent. Grote verrassing is Italië. Door iedereen gezien als het zwakste jongetje in de klas. Daar daalde de economie in het tweede kwartaal ‘maar’ met -12,4 procent. Dat was bijvoorbeeld beter dan de Franse economie die een daling liet zien van -13,8 procent."



Duitsland en Nederland

Het herstel per land ziet er verschillend uit. Duitsland is duidelijk koploper (en in het kielzog daarvan zit ook Nederland in de kopgroep). Geeroms geeft een verklaring: "De lockdown in Duitsland was kort en beperkt en de steunmaatregelen het meest vergaand. Al snel hadden de Duitsers een omvangrijk steunpakket opgetuigd van € 130 miljard. Ook kreeg de particuliere consumptie in Duitsland een boost door de btw-verlaging en de kinderbijslagbonus die meteen zijn ingevoerd."

Euler Hermes verwacht dat de reële daling van het bbp in de eurozone over heel 2020 uitkomt op -9,0 procent. Voor volgend jaar voorziet de kredietverzekeraar een groei van +6,0 procent. Het niveau van voor de crisis zal voor eind 2022 niet worden gehaald. Geeroms: "De grootste risico's zijn nieuwe, lokale lockdowns en selectieve en ongecoördineerde grenssluitingen. Die zijn desastreus voor het economisch herstel. Consumenten komen stilletjes weer uit hun hol en geven weer meer geld uit. Dat stopt natuurlijk meteen bij nieuwe maatregelen. Dat geldt ook voor bedrijven. Het is lastig zakendoen als u niet weet of leveranciers en afnemers de crisis wel of niet aan kunnen."



Tijdbom

Volgens Euler Hermes tikt er een ongekende faillissements-tijdbom. "Wij verwachten dat het aantal faillissementen tot eind 2021 zal stijgen met +35 procent. Dat geeft een enorm risico op domino-effecten, vooral bij kwetsbare leveranciers in toeleveringsketens. Dat vooruitzicht is nu al ronduit dramatisch. Je moet er niet aan denken dat daar nog eens extra lockdowns overheen komen."