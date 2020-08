Vanaf nu kunnen Nederlandse midden- en kleinbedrijven met internationale ambities zich inschrijven voor het Oranje Handelsmissiefonds 2020 (OHMF). Uit alle deelnemers selecteert het fonds tien winnaars, die zij een jaar lang ondersteunt bij het opzetten en uitbreiden van een internationaal netwerk. De initiatiefnemers achter het fonds zijn ING, evofenedex, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.



Als winnaar van het OHMF ontvangt u een prijzenpakket, onder andere bestaande uit een-op-een-hulp van ambassades en (digitale) gesprekken met ambassadeurs, deelname aan een fysieke of digitale handelsmissie en een zakenpartnerscan. Zowel kleine als grotere mkb-ondernemingen kunnen meedingen naar de prijs. Daarbij is het niet van belang of u reeds succesvol bent in meerdere markten of nog de eerste stap gaat zetten in het buitenland. Inschrijven voor deze ondernemersprijs kan kosteloos via ohmf.nl/inschrijven. Na sluiting van de inschrijving op 2 november 2020 worden 30 genomineerden geselecteerd. Na een zorgvuldige selectieprocedure worden uiteindelijk eind januari 2021 de tien OHMF-winnaars bekendgemaakt.



Ondernemen over de grens

Het Oranje Handelsmissiefonds is opgericht in 2013 en heeft sindsdien al meer dan 70 ondernemers ondersteund met een persoonlijk programma om voet aan de grond te krijgen in het beoogde exportland. Hieronder vallen succesvolle bedrijven als EARTH Concepts, Difrax, Dopper, Milestone Cards, Somnox en Tony’s Chocolonely. Sommige ondernemers realiseerden dankzij het fonds binnen één jaar hun eerste buitenlandse order.



Prijzenpakket 2020

Het volledige prijzenpakket dat te winnen valt, bestaat uit:

deelname aan een fysieke* of digitale handelsmissie, inclusief uitgebreide voorbereiding en begeleiding

persoonlijk advies van experts en gebruikmaking van de kennis, ervaring en het netwerk van de partners van het fonds

een zakenpartnerscan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

een jaar lidmaatschap, eerstelijnsadvies en deelname aan relevante ‘online’ bijeenkomsten van MKB-Nederland

naamsbekendheid en exposure middels free publicity

aanwezigheid bij het Nationaal Export Event 2021

vier een-op-een gesprekken met Nederlandse ambassadeurs uit een land naar voorkeur tijdens de Ambassadeursconferentie 2021*

meet-up met oud-winnaars om kennis en ervaring uit te wisselen en mogelijk meet & greet met de pers

een jaar lidmaatschap en een halve- of eendaagse klassikale training (open inschrijving) uit het opleidingspakket van evofenedex naar keuze *vanwege de COVID-19-situatie onder voorbehoud