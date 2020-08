Crowdfundmarkt: dieptepunt voorbij Na een forse daling van het aantal nieuwe crowdfundingprojecten tijdens de Coronacrisis is de Nederlandse markt voor crowdfunding sterk hersteld in juli 2020. De afgelopen maand kwam de markt uit op 22 miljoen euro verdeeld over 191 projecten. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding in Nederland.



Al is de markt nog niet terug op haar oude niveau, in 2019 werd er gemiddeld 27 miljoen euro per maand gefund, het dieptepunt lijkt voorbij. Recent concludeerde de AFM ook al dat crowdfundingplatformen standhouden in lastige omstandigheden.



Positieve berichten

Het herstel wordt gesterkt door een reeks van positieve berichten over crowdfundingplatformen die toegelaten zijn tot de BMKB-C regeling. Diverse crowdfundingplatformen kunnen deze regeling (met overheidsgarantie) nu toepassen bij hun financieringen aan het MKB.