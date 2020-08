Kamperen is coronaproof Uit cijfers van BOVAG en RDC blijkt dat vooral meer jonge mensen sinds de uitbraak van het coronavirus een caravan of camper hebben aangeschaft. Het aantal caravaneigenaren in de leeftijd tot en met 35 jaar nam tussen 1 april en 1 juli 2020 met 6,6 procent toe tot bijna 18.000 en bij de campers steeg dat aantal met 17,2 procent tot ruim 4.600.



In de jongste leeftijdscategorie van achttien tot en met 25 jaar groeide het caravanbezit zelfs met 7,2 procent, terwijl het aantal caravaneigenaren van 65 jaar en ouder juist met 1,9 procent afnam. In totaal stonden er op 1 juli dit jaar 422.127 caravans geregistreerd in Nederland, oftewel marginaal minder dan drie maanden eerder. Dat betreft caravans boven de 750 kilogram met een eigen kenteken; lichtere caravans voeren -evenals vouwwagens- het kenteken van de trekauto en komen niet in de statistieken voor. In Groningen en Flevoland steeg het aantal jonge caravanbezitters tot en met 35 jaar in het vorige kwartaal met ongeveer 9 procent, terwijl die stijging in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel tussen de vijf en zes procent bedroeg.



Recordaantal kampeerauto’s

Gedurende het tweede kwartaal van 2020 nam het camperbezit onder de jongste groep van 18 tot en met 25 jaar met maar liefst 26,8 procent toe. Bij de 65-plussers bedroeg die stijging slechts 1,5 procent. Het totale aantal kampeerauto’s in Nederland steeg in die drie maanden met 3,2 procent tot een recordaantal van ruim 135.000, waar er vijf jaar geleden nog geen 100.000 werden geteld. Het aantal jonge kampeerautobezitters tot en met 35 jaar steeg in Flevoland tussen 1 april en 1 juli met bijna 10 procent. In Utrecht, Noord- en Zuid-Holland nam dat aantal met meer dan 20 procent toe.



Nostalgisch en coronaproof

Volgens Siewert Gorter, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven, tonen deze cijfers dat kamperen het perfecte vakantie-alternatief vormt: "Voor jongeren en voor gezinnen met kleine kinderen is de camping natuurlijk de ultieme vakantiebestemming. Nu verre reizen en all-inclusive vakanties voor velen geen optie zijn, kijkt iedereen naar wat er wél kan. Kamperen blijkt dan ineens niet alleen een geweldig alternatief, maar ook nog eens coronaproof. Bovendien denken jongeren met en zonder kinderen al gauw met een warm gevoel terug aan de mooie tijd vroeger op de camping met hun eigen ouders. De 300 caravan- en camperbedrijven die bij BOVAG zijn aangesloten hebben een moeilijk voorjaar gehad met heel veel onzekerheid. In dat voorjaar hadden alle zaken juist op volle toeren moeten draaien, we zijn immers seizoensgebonden. De toenemende interesse voor kamperen maakt ons jaar vooralsnog enigszins goed."