Zeven procent ondernemers schaamt zich zelfs voor hun werkplek Maar liefst 27 procent van de Nederlandse ondernemers ontvangt liever geen (potentiële) klanten in zijn bedrijfsruimte. Dit blijkt uit onderzoek van GaragePark onder 1.004 Nederlandse ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Zeven procent van de ondervraagden schaamt zich zelfs voor zijn bedrijfspand.



Ondernemers uit Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland houden het vaakst de deuren gesloten voor (potentiële) klanten. Zo nodigt maar liefst 32 procent van hen hun klanten liever niet uit voor een afspraak. "Ik ken een aantal ondernemers voor wie de bedrijfsruimte een écht visitekaartje van hun onderneming is," zegt Rick Venema, directeur en oprichter van GaragePark. "Ondanks dat niet iedereen zijn deuren opent, kunt u als ondernemer wel ervoor zorgen dat u werkt in een bedrijfsruimte waar u trots op bent. Zorg ervoor dat u elke dag met een goed gevoel de deuren opent, al is het maar voor uzelf. Gelukkig lijkt het erop dat slechts een klein deel van voornamelijk jonge ondernemers schaamte voelt voor hun werkplek. Het zou mij niet verbazen als veel van hen nog vanuit huis ondernemen."



Imago

Ondanks dat veel ondernemers klanten liever niet uitnodigen, ziet 38 procent van hen zijn werkplek wél als een belangrijk onderdeel van het bedrijfsimago. Vooral vrouwelijke ondernemers (41 procent) erkennen dat hun bedrijfsruimte invloed heeft op de uitstraling van hun organisatie, tegenover slechts een derde van hun mannelijke evenknieën. Venema: "Ik sluit me hierbij aan. Ik denk dat de ruimte waar u werkt inderdaad iets zegt over uw onderneming en jou als ondernemer. Als ik een veilige, opgeruimde werkplaats zie dan weet ik dat ik te maken heb met een serieuze ondernemer. Dat mannen hier lager scoren, komt mogelijk doordat zij zich meer focussen op hun product of dienst. Dit is natuurlijk heel belangrijk, maar het hebben van een goede basis evengoed. Uw bedrijfsruimte is hier een onderdeel van."



Acquisitie

Naast de bedrijfsruimte is ook de locatie van het pand belangrijk. Zo stelt een op de tien ondernemers dat de omgeving van de bedrijfsruimte een negatieve invloed heeft op het succes van zijn onderneming. Opvallend genoeg zien vooral ondernemers jonger dan dertig (21 procent) een duidelijk verband tussen de standplaats en het bedrijfssucces. Deze samenhang blijkt verder uit het feit dat maar liefst 42 procent van de ondervraagden één of meerdere klanten binnen een straal van één kilometer rondom het bedrijfspand heeft gevonden. Venema: "Uit ons onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlandse ondernemers het lastig vindt om nieuwe klanten te werven. Vaak begint dit al bij het lokaliseren van leads. U hoeft het uzelf niet onnodig moeilijk te maken met ingewikkelde marktonderzoeken en salesmethoden. Het kan bijvoorbeeld al helpen om even een praatje te maken in de buurt, wat naar mijn mening nog te weinig gebeurt. Zonde, want het gezegde ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ gaat ook vaak op voor ondernemers."