Denk alvast na over de kerstpakketten dit jaar Dit jaar beseffen veel ondernemers dat het bijna noodzakelijk is om hun personeel extra te belonen. Werknemers hebben het namelijk duidelijk moeilijker dan normaal. Constante overuren, lagere lonen en grotere kansen op ontslag. Ondernemers merken dit en weten dan ook dat ze hun best moeten doen om de werknemers te blijven motiveren en stimuleren. Aangezien werkgevers niet zomaar de lonen kunnen verhogen, kiezen ze er dit jaar voor om de medewerkers op een andere manier te motiveren. Dit doen ze met behulp van kerstpakketten.



Kerstpakketten worden al vele jaren geschonken, dus dat is niet zo vernieuwend. Wat wel vernieuwend is, is dat ondernemers dit jaar merkbaar op zoek gaan naar originele kerstpakketten. Hiermee hopen ze de medewerkers meer te motiveren dan voorgaande jaren. Luke Coolen, eigenaar van Kerstpakket Online vertelt u op deze hete zomerdag alles over kerstpakketten.



Creatieproces van originele kerstpakketten

Coolen: "Originele kerstpakketten worden volgens diverse methodes samengesteld, maar waar vrijwel alle kerstpakkettenleveranciers rekening mee houden zijn kerstpakkettentrends. Elk jaar worden op kerstpakkettenbeurzen diverse trends aangekondigd die als inspiratie dienen voor de producenten. Zij ontwerpen diverse concepten die allemaal gebaseerd zijn op deze trends. Dit jaar zullen vooral bijzondere kerstpakketten aangeboden worden omdat werknemers al jaren dezelfde kerstpakketten gewend zijn. Om het verrassingseffect te behouden besluiten veel producenten dus om grotendeels bijzondere kerstpakketten aan te bieden. Deze kerstpakketten worden niet geheel met unieke cadeaus gevuld, maar worden aan de hand van bepaalde thema's gecreëerd die samen een bijzonder pakket vormen. Doordat deze kerstpakketten nieuw zijn en met veel nauwkeurigheid worden samengesteld, is de kans groot dat werknemers zich dit jaar meer verrast en gemotiveerd gaan voelen dan voorgaande jaren."



Meest bijzondere kerstpakketten van nu

Coolen: "Op het moment zijn al een aantal bijzondere kerstpakketten ontzettend populair. Zo worden kerstpakketten in het thema 'landen' veel verkocht, aldus de eigenaar van Kerstpakket Online. Dit komt met name doordat producenten steeds meer kerstpakketten gebaseerd op gemixte landen aanbieden, zoals kerstpakketten met Spaanse en Franse producten. Andere originele kerstpakketten worden gebaseerd op bepaalde merken. Deze merken kunnen te maken hebben met kleding, voedsel en reizen, maar ook met geuren, decoratie en accessoires. Kerstpakketten die volledig uit één bekend merk bestaan worden tegenwoordig nog weinig aangeboden, maar uit afgelopen jaren blijkt wel dat de vraag hiernaar toeneemt."



Geliefd bij personeel

Coolen: "Dat ondernemers ervoor kiezen unieke kerstpakketten te schenken is geen verrassing. Al jaren worden originele kerstpakketten goed ontvangen door personeel. Dat werknemers meer gemotiveerd zullen zijn na het ontvangen van nieuwe originele kerstpakketten is dus niet zo raar. Mocht het overgrote deel van de ondernemers overgaan op dergelijke bijzondere kerstpakketten, dan zou dit nog weleens een opmerkelijk positief effect op de economie kunnen hebben."