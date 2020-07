Ddigitale transformatie in stroomversnelling geraakt Ondanks de COVID-19 crisis zijn Nederlandse bedrijven hoopvol over de toekomst. Bijna driekwart (74 procent) van de MKB’ers geeft aan dat de lockdown periode heeft gezorgd voor versnelde veranderingen binnen de bedrijfsvoering. Dit biedt bedrijven juist een goed vertrekpunt om de uitdagingen van een internationale uitbreiding aan te gaan. Een op de tien van de MKB’ers overweegt dan ook binnen twee jaar naar het buitenland uit te breiden.



Dit blijk uit onderzoek van DocuSign onder meer dan 400 Nederlandse ondernemers.

De veranderingen die bedrijven ondervinden zijn onder andere merkbaar op technologisch gebied. Dit geeft hen ook de kans om processen zodanig op te zetten dat uitbreidingen in de toekomst gemakkelijker verlopen. Bijna een op de vijf ondervraagde MKB’ers geeft aan dat de crisis de reden is geweest om in technologie te investeren. Bedrijven integreren technologische toepassingen voornamelijk met het doel werkprocessen te stroomlijnen (33 procent) waardoor deze sneller, gemakkelijker en beter op afstand uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast geeft 31 procent van de respondenten aan digitaal te innoveren ten behoeve van de klantenservice. Gebruiksvriendelijkere en snellere processen zijn niet alleen wenselijk voor de werknemer, maar hebben ook direct effect op de klantervaring.



Snellere processen wenselijk

Bovendien zijn snellere processen in de huidige situatie nog wenselijker dan voorheen. Het onderzoek toont namelijk aan dat 40 procent van de MKB’ers specifieke uitdagingen ondervindt vanwege de pandemie. Zo geeft bijna een derde (28 procent) aan dat het betaalvermogen van klanten de grootste zorg is. Aan zowel de klant- als leveringszijde zijn bedrijven daarom geholpen bij real-time inzicht. Door administratieve processen zoals contracten, HR en boekhouding te digitaliseren, versnellen deze activiteiten en worden deze inzichtelijker. Hierdoor zijn ondernemers eerder op de hoogte van de stand van zaken waardoor er gefundeerde besluiten kunnen worden genomen. Bovendien geeft het ondernemers meer tijd om zich bezig te houden met de kernactiviteiten.



Veilige en efficiënte werkprocessen

Charlie Weijer, Area Vice President Commercial Sales, DocuSign: "De invulling van veilige en efficiënte werkprocessen, en het daarmee wegnemen van onzekerheden, is voor veel bedrijven in Nederland een prioriteit. Wij zien bij klanten dat digitalisering niet alleen bijdraagt aan continuïteit van bedrijfsvoering, maar zelfs aan plannen voor bedrijfsgroei. DocuSign draagt hier een steentje aan bij door bedrijven de kans te geven gemakkelijk en digitaal nieuwe overeenkomsten te sluiten en te ondertekenen."

Het digitaliseren van het contractproces betekent niet alleen dat het ondertekenen digitaal gaat. Alle stappen, van het opstellen, tekenen, handelen en managen, maken onderdeel uit van één vloeiend proces. Hierdoor kunnen bedrijven gemakkelijk contractelementen met klanten bespreken en wijzigen. Daarnaast worden contracten op een veilige manier ondertekend en kan het betaalproces hier feilloos op worden aangesloten. Zo kunnen ondernemers administratieve processen gemakkelijker voldoen en zich richten op de kansen om het bedrijf te groeien.