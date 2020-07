Komend jaar 1.760 faillissementen in bouwsector, horeca blijft gespaard met slechts 510 faillissementen In het vierde kwartaal van 2020 tot aan het vierde kwartaal van 2021 zullen er in Nederland 1.760 faillissementen plaatsvinden in de bouwsector. Dit is drie-en-een-half keer zoveel als in het jaar 2019. De horeca blijft relatief gespaard: met 510 faillissementen gaat 0,58 procent van de sector failliet. Deze cijfers komen uit een data-analyse van ruim drie miljoen organisaties uitgevoerd door bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet.



De sector die relatief het hardst geraakt wordt, is de transportsector. Maar liefst 0,96 procent van de transportbedrijven zal komend jaar failliet gaan. Dat leidt tot 663 faillissementen.



11.069 faillissementen in Q4 2020 – Q4 2021

Het aantal faillissementen zal verdrievoudigen. Waar er vlak voor de uitbraak van COVID-19 in een jaar tijd 3.656 Nederlandse bedrijven failliet gingen, zal dat in de periode Q4 2020 tot Q4 2021 stijgen tot 11.069 faillissementen. Met ruim drie miljoen actieve organisaties in het land overleeft dus 0,37 procent de crisis niet. Dat percentage is bijna even hoog als in 2013, het jaar na de tweede economische dip door de kredietcrisis. Het percentage was toen 0,39 procent, opgebouwd uit 9.202 faillissementen op 2.361.019 bedrijven.



Nederland veel minder faillissementen dan België

Er bestaan grote verschillen tussen de faillissementen in Nederland en België. In het derde kwartaal van 2020 tot het derde kwartaal van 2021 gaan er in België veel meer organisaties failliet: naar verwachting 16.275, wat 0,90 procent is van de gehele markt. Vooral de Belgische horeca wordt hard geraakt: komend jaar zullen 2.578 restaurants en cafés de deuren sluiten, dat is 3,65 procent van de sector. Deze cijfers zijn ingrijpend, maar België kent altijd al vrij veel faillissementen. De hoge aantallen voorspelde faillissementen zijn slechts anderhalf keer zoveel als in 2019.

David Verheecke, General Manager Benelux en Group COO bij Altares Dun & Bradstreet: "De Nederlandse horecasector valt op. Lange tijd bleven hun deuren dicht en konden zij geen omzet draaien, en toch worden er relatief weinig faillissementen verwacht. Zo’n zelfde ontwikkeling zagen we ook bij eerdere crisissen. Aan de andere kant zien we nu ook veel horecaondernemers die vrijwillig hun onderneming beëindigen, in plaats van een faillissement af te wachten. Het uiteindelijke economische effect van de coronacrisis moeten we afwachten. Komt er bijvoorbeeld een tweede lockdown, dan wordt een double dip in de economie verwacht. Dit zal een nog grotere piek in de faillissementen veroorzaken."