Coronacrisis zet Nederlandse ondernemers aan het denken 2020 is nu al een uitdagend jaar voor de Nederlandse ondernemer. Veel mkb’ers worstelen met de cashflow als gevolg van de coronacrisis. Om de cashflow op peil te houden zetten steeds meer ondernemers in op alternatieve financieringsvormen. Nu de economische gevolgen door de coronacrisis voor veel mkb’ers voelbaar zijn, overweegt maar liefst vier op de tien ondernemers die voorheen nog zonder externe geldschieters werkten (40 procent) om ook de stap te zetten en naar extra cashflow uit te kijken. Dat blijkt uit onderzoek van Bibby Financial Services.



Inmiddels starten veel bedrijven langzaam maar zeker weer op. 43 procent van de Nederlandse mkb’ers denkt vooralsnog verder te kunnen zonder op zoek te moeten naar extra krediet. Minder dan één vijfde (17 procent) maakte voor de crisis gebruik van financiële middelen van buitenaf. De overige 40 procent zegt na te denken over de manier waarop ze straks voor het eerst een beroep gaan doen op een externe financiering.



Vertrouwen op overheidssteun

De populairste oplossing voor ondernemers om aan extra werkkapitaal te komen, lijkt een banklening (46 procent). Daarnaast vertrouwt ondernemend Nederland op de steun van de overheid (39 procent). Ook bij de mkb’ers die door de impact van de crisis recentelijk overwogen om op zoek te gaan naar extra financiering, leunt bijna de helft op overheidssteun (47 procent). Daarnaast wordt ook door hen veel gedacht aan een lening bij de bank (30 procent). Een private lening behoort in een kwart van de gevallen tot de opties.



Op zoek naar zekerheid

De diverse steunmaatregelen van de overheid zijn gericht op kortetermijnoplossingen, zoals het compenseren van de loonkosten van medewerkers. Terwijl ondernemers juist nu op zoek zijn naar extra liquiditeit om de voortgang van het bedrijf zeker te stellen. Een lening bij de bank lijkt een logische oplossing, maar dat blijkt toch niet altijd even makkelijk. Banken nemen maar beperkt risico als het gaat om investering in het mkb. Daarnaast is het vertrouwen in de sector sinds 2008 flink gekelderd.

"Gelukkig zijn er andere alternatieven die ondernemers een uitkomst kunnen bieden in uitdagende tijden. Factoring kan - als één van de nog steeds meer onbekende opties - een significant effect hebben op het succes van een organisatie," stelt Rob Retèl, algemeen directeur van Bibby Financial Services. "Zo is er direct werkkapitaal om mee te ondernemen en de gewenste groei te realiseren. Om de liquiditeit te voorzien die nodig is om te groeien, bij te sturen en overnames te doen, of gewoon om te helpen bij het beheren van de dagelijkse handelsbehoeften."

Naast een private lening, overheidssteun en investeringsbudgetten, is factoring één van de manieren om snel werkkapitaal te krijgen om de werkkosten te blijven betalen. Met factoring worden facturen overgedragen aan een factoringmaatschappij. Mkb’ers kunnen zo blijven groeien omdat ze in een mum van tijd het geld van (nog) onbetaalde facturen krijgen zonder daarbij extra schulden te moeten aangaan. Ze overbruggen enkel de betalingstermijnen van vaak 60 tot 90 dagen die hun klanten hebben en krijgen sneller geld ter beschikking om hun eigen kosten en leveranciers tijdig mee te betalen. Door te investeren, vangen zij de klappen op en kunnen zij op langere termijn profiteren van economische groei.