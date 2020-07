Pandemie kan wel eens de doorbraak van de gig economy betekenen Nu de binnenlandse economie langzaamaan weer begint te draaien – zij het met horten en stoten en op 1,5 meter afstand – is het interessant om te kijken naar de effecten die de lockdown heeft gehad op een aantal sectoren waarin NOWJOBS actief is.



Reinier Vastenburg, Country Manager NOWJOBS Nederland: "Laat ik beginnen met de horeca. In die sector moesten ondernemers maandenlang hun deuren sluiten, wat voor velen een persoonlijk drama was. Inmiddels draaien veel horecagelegenheden weer, en lijkt er een soort tweedeling te gaan ontstaan. Namelijk tussen ondernemers met (relatief) veel werknemers in vaste dienst en een (relatief) kleine flexibele schil, en ondernemers die ook voor de coronacrisis al maximaal werkten met wat in de sector wordt aangeduid als ‘oproepers’.

De eerste categorie heeft massaal gebruik gemaakt van de NOW-regeling als tegemoetkoming in de loonkosten. Dat maakte dat de vaste werknemers geen last hadden van de lockdown – zij kregen 100% doorbetaald (en mochten ook niet ontslagen worden). Hoewel dat in de geest van de NOW-regeling ook had moeten gelden voor de oproepers, bleken nogal wat ondernemers daar anders over te denken. Zij riepen hun flexkrachten gewoon niet meer op en betaalden ze dus ook niet door. Nu er weer langzaam een nieuw normaal aan het ontstaan is, zien we deze ondernemers maximaal terugvallen op hun vaste krachten. Van oproepers wordt nog slechts spaarzaam gebruik gemaakt."



Geen subsidie

Vastenburg: " De tweede categorie kon de lockdown ook zonder subsidie doorkomen. Want doorgaans is daar de ondernemer zelf namelijk de enige ‘vaste kracht’. Ook hier werden de oproepers echter het kind van de rekening. Geen werk, geen betaling.

Hoe begrijpelijk dat allemaal ook is, ik vrees dat dit de komende periode wel tot problemen gaat leiden. Want heel veel horecamedewerkers zijn de afgelopen maanden noodgedwongen op zoek gegaan naar werk in sectoren waar wél om handjes werd gevraagd: de logistiek, de supermarkten en de schoonmaakbranche, om er maar een paar te noemen. De vraag is of die allemaal weer even gemakkelijk terugkeren, nu ze ervaren hebben dat ze een prima (en ook zekerder) inkomen kunnen verwerven door het combineren van verschillende activiteiten, al dan niet ondersteund door een modern labour platform zoals NOWJOBS. De echte, gepassioneerde en gekwalificeerde ‘horecatijgers’ zullen zeker weer voor hun oude stiel kiezen, maar het valt te bezien of dat voor iedereen geldt. Ik denk het niet. En daarbij geldt dat veel ervaren flex-horecamedewerkers in de afgelopen maanden het gemak en de transparantie van een platform hebben leren kennen, en daar waarschijnlijk niet meer zo gemakkelijk afstand van willen doen. Ook een reden dat werkgevers zich niet zo snel meer rijk mogen rekenen als het om schaars flex-talent gaat… k verwacht dan ook dat horecaondernemers de komende jaren harder zullen moeten gaan concurreren met andere sectoren om goede (lees: gekwalificeerde) medewerkers. Wijzelf zien onze activiteiten buiten de horeca de laatste maanden sterk groeien: we koppelen meer dan ooit werkzoekenden aan post- en pakketsorteerders zoals de DHL-service hubs, golfbanen, schoonmakers van vakantiehuisjes (die vol bezet zijn gedurende de zomer en het najaar, omdat veel mensen in eigen land de vakantie doorbrengen), bezorgdiensten, enzovoorts. Allemaal werkgevers die het heel fijn vinden dat ze nu mee kunnen opschalen met de vraag via ons platform – en dat naar alle verwachting ook blijven doen."



Tijdelijke inhuur de norm

Vastenburg: "Het zou natuurlijk kunnen dat horecaondernemers dit probleem oplossen door weer gewoon meer mensen in vaste dienst te nemen. Toch verwacht ik dit niet, want de economische vooruitzichten zijn erg onzeker en de angst zit er bij velen goed in. In dat opzicht zou deze pandemie wel eens de doorbraak van de gig economy kunnen betekenen, waarin tijdelijke inhuur de norm is."