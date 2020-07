Hoe is uw onderneming door door Covid-19 beïnvloed? In een nieuw onderzoek, uitgevoerd door softwarevergelijkingssite Capterra, werd onderzocht hoe eigenaars en medewerkers van kleine en middelgrote bedrijven (mkb) op COVID-19 reageerden. De helft van de bedrijven had geen bedrijfscontinuïteitsplan om de crisis het hoofd te bieden.



Zes op de tien mkb-bedrijven in zes Europese landen, Australië en Brazilië denken dat ze het niet langer dan zes maanden zullen volhouden zonder overheidssteun omwille van de problemen die de COVID-19-crisis heeft veroorzaakt. In Nederland was dit 54 procent van de mkb-bedrijven.

De conclusie maakt deel uit van een nieuw wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Capterra waarin wordt onderzocht hoe het mkb reageert op de nieuwe realiteit die het coronavirus met zich meebrengt. Het onderzoek volgt op een eerder onderzoek van Capterra, gepubliceerd in mei, waarin werd onderzocht hoe mkb-bedrijven omgaan met de omschakeling naar thuiswerken als gevolg van de pandemie.

Voor deze studie heeft Capterra 2.904 respondenten ondervraagd, waaronder medewerkers en managers uit mkb-bedrijven in Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De interviews werden gehouden tussen 15 en 25 mei 2020.

Uit het onderzoek bleek ook dat 53 procent van de ondervraagde bedrijven niet beschikte over een continuïteitsplan vóór de crisis, of er niet zeker van was hierover te beschikken.



Investering in software

Zonder continuïteitsplan, hebben bedrijven moeten investeren in technologie om te kunnen blijven werken en zich tegelijkertijd aan te passen aan de nieuwe werkomstandigheden.

Volgens het onderzoek heeft 48 procent van de respondenten wereldwijd sinds het begin van de crisis moeten investeren in software. In Nederland was dit 46 procent.

Remote desktop software, videoconferentie software en live chat software waren de drie soorten software die globaal het meest werden aangekocht of overwogen in reactie op Covid-19. In Nederland waren dit remote desktop software, live chat software en projectmanagement software.

Uit het onderzoek bleek dat de helft van de ondervraagde managers hun beslissingen baseren op prijs (49 procent), gebruiksgemak (46 procent) en beoordelingen (37 procent).



Overschakelen naar digitaal werken is nog steeds geen topprioriteit

Ondanks het feit dat 46 procent van de bedrijven zegt te zijn begonnen of overweegt een product, dienst of evenement online aan te bieden als gevolg van COVID-19, toont de studie aan dat de overstap naar digitaal werken nog steeds geen topprioriteit is bij het mkb.

Wanneer bedrijven werd gevraagd naar het belang van negen belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering, zoals de productiviteit van medewerkers, het merkimago of het behoud van klanten op de korte termijn, werd de verschuiving van bedrijven naar digitaal werken door de respondenten in Australië, Brazilië, Frankrijk en Spanje als laagste prioriteit gerangschikt. In Nederland kwam het op de zesde plaats.

Daarentegen was het behoud van de productiviteit van de medewerkers de grootste zorg in alle landen.

"De nieuwe realiteit vereist dat veel ondernemers hun online aanwezigheid heroverwegen. De nieuwe gezondheids- en reisbeperkingen in reactie op Covid-19 zullen bedrijven ertoe aanzetten om bewust een kans te wagen op digitaal gebied," aldus een Capterra-analist.

Sinds het begin van de crisis heeft Capterra onderzocht hoe zowel het mkb als de medewerkers zich hebben aangepast aan de nieuwe werkomstandigheden. In de komende weken zullen er ook nieuwe gegevens worden vrijgegeven over de manier waarop de gewoontes van de consument door Covid-19 zijn beïnvloed.