Welke innovaties verbinden Duitsland en Nederland dit jaar in het bijzonder? De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is op zoek naar ondernemingen en projecten met grensoverschrijdend succes – ondanks of misschien zelfs vanwege de coronacrises. Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden voor de prestigieuze Duits-Nederlandse Prijs voor de Economie 2020. De inschrijving sluit op 20 september.



Unieke onderscheiding

De DNHK rijkt deze bijzondere onderscheiding dit jaar voor de dertiende keer uit – door de jaren heen hebben meer dan 450 ondernemers meegedongen. De prijsuitreiking trekt veel aandacht aan beide zijden van de grens. "Dat is precies waarom we de Prijs voor de Economie in 2008 in het leven hebben geroepen," aldus Günter Gülker, directeur van de DNHK. "We willen de voorlopers in de Duits-Nederlandse markt graag de aandacht geven die ze verdienen en innovatie stimuleren. En dat is nu belangrijker dan ooit".



Corona geeft nieuwe betekenis aan binationale handel

De pandemie en de gevolgen daarvan hebben dit jaar duidelijk gemaakt hoe belangrijk korte en betrouwbare leveringsketens zijn. "Reshoring is daarom voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp, dat zeker zal leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de Duits-Nederlandse samenwerking," legt de DNHK-directeur uit. "We verwachten dan ook veel aanmeldingen die nu al het goede voorbeeld geven". De uiteindelijke winnaar wordt democratisch gekozen via een online stemming, waarvoor de DNHK en de deelnemers hun Duits-Nederlandse netwerk inzetten.



Wie maakt kans op de prijs?

Er wordt gezocht naar bedrijven of projecten die met succes nieuwe producten, processen of diensten op de markt hebben gebracht – niet alleen in eigen land, maar ook in het buurland. "Innovaties, ontstaan uit Nederlands-Duitse samenwerking, behoren uiteraard ook tot de kanshebbers", zegt Gülker. Eerdere winnaars zijn onder andere het waterstofproject Super Surf, de online supermarkt Picnic en het softwarebedrijf SendCloud.



Waarom deelnemen?

De media-aandacht in zowel Duitsland als Nederland vormt een belangrijke reden om deel te nemen. Bovendien krijgen de kandidaten toegang tot een netwerk van potentiële investeerders en partners. Tijdens de feestelijke uitreiking kunnen de finalisten hun onderneming bovendien aan meer dan honderd beslissers uit de politiek en het bedrijfsleven presenteren.



Hoe verloopt de selectieprocedure?

Kandidaten kunnen zich online aanmelden of een mail sturen aan info@dnhk.org. De inschrijving sluit op 20 september 2020 om middernacht, waarna de DNHK-jury zich over de inzendingen zal buigen en de finalisten selecteert. Via een online stemprocedure beslissen ondernemers uit beide landen uiteindelijk welke finalist de Prijs voor de Economie 2020 het meest heeft verdiend. De winnaar wordt op feestelijke wijze bekendgemaakt op 3 november in Den Haag.



www.dnhk.org/prijsvoordeeconomie