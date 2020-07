Ondernemersverhaal van marketing directeur Wessel Verhoeff De uitbraak van het coronavirus – en alle gevolgen die het virus teweeg heeft gebracht – was voor menig Nederlander een ware klap in het gezicht. Voor ondernemers en ZZP’ers was de klap misschien nog wel het allergrootst. Ondernemers zouden echter een ander beroep uitoefenen als ze in een situatie als deze bij de pakken neer zouden zetten. "Oké, we zijn nu in deze situatie terecht gekomen. Wat voor effect heeft dat in- en extern? Hoe zorgen wij ervoor dat we positieve energie blijven uitstralen naar onze mensen, klanten en leads?"



Zo staken Wessell Verhoeff, ondernemer in hart en nieren én marketing directeur bij Pegamento, en zijn managementteam de koppen bij elkaar om een succesvolle twist te geven aan deze onverwachte tegenslag.



Omdenken door doen

"We wilden in eerste instantie weten welke impact corona inmiddels had op andere organisaties, dus organiseerden we een denktank met mensen uit het bedrijfsleven en overheden. Tijdens deze online brainstormsessie verruimden we onze blik," stelt Verhoeff. Op basis van dit grote leerpunt, maakten Verhoeff en zijn team een lijst op met topics waarin zij kansen zagen. Van online congressen tot het thuisbezorgen van must haves tijdens het thuiswerken en een tv-commercial met een bereik van maar liefst zveen miljoen mensen: het succes kon niet op. Hoe goed Pegamento ook inspeelde op de crisisperikelen en dacht in oplossingen om pijnpunten ontstaan door het virus (zoals bereikbaarheid vanuit huis) te verzachten, realiseerde de organisatie zich maar al te goed dat er een bredere kijk nodig was om écht verschil te maken. "Er moest een verschuiving plaatsvinden van ‘nice to have’ naar ‘must to have’."



Maatschappelijke relevantie

Verhoeff: "Hoe kunnen we maatschappelijk relevant zijn en waar kunnen onze producten een verschil maken?" Als specialist op het gebied van robotisering van processen en kunstmatige intelligentie in klantcontact, wilde Pegamento met het schakelen in andere tijden bijdragen aan een maatschappelijke vraag. Het team van Pegamento ontwikkelde Novick: een wearable die anderhalve meter zichtbaar maakt. De lichtgewicht pager signaleert de aanwezigheid van een andere Novick binnen een cirkel van anderhalve meter middels infrarood en bluetooth. Zodra iemand te dichtbij komt, geeft de veiligheidstool een lichtsignaal af. Op deze manier is het makkelijk om op drukke locaties, zoals grote winkelketens, de horeca, drukke kantoorruimtes, evenementen en theaters, gepaste afstand te houden. Verhoeff: "Als ontwikkelaar hebben wij de verantwoordelijkheid om met dit soort ontwikkelingen bij te dragen aan een veilige samenleving. Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te creëren voor werknemers. Novick is een belangrijke aanvulling op andere maatregelen, zoals spatschermen en gemarkeerde looproutes. Kortom: we helpen élkaar een handje. Dat saamhorigheidsgevoel moeten we als ondernemers serieus nemen. Als we achterover gaan zitten komt de economie niet op gang. Als het gaat om investeren, is eenieder momenteel geneigd om te zeggen: Nu even niet!. Mijn tip voor de komende tijd? Doe het wel, juist nu!"