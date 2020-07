Mark van den Berg (links) en Marc Schussler (rechts) Marc Schussler, oprichter en directeur van Spotler Nederland, vertrekt per 1 augustus. Hij draagt zijn taken over aan het huidige management team van het bedrijf dat de ingezette koers van Spotler zal voortzetten. Met het vertrek van Schussler eindigt een tijdperk waarin hij ruim zestien jaar als oprichter, ondernemer en directeur aan het roer stond van eerst Blinker en MailPlus en later Spotler. Onder zijn leiding is de ontwikkelaar van e-mail marketing automation software uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende Nederlandse E-mail Service Providers (ESP).



En nu het bedrijf er, ondanks de corona-crisis, beter voor staat dan ooit, vindt hij het tijd om het stokje over te dragen aan het zittende management team. De rol van directeur zal daarbij worden ingevuld door Mark van den Berg.



In zestien jaar van Blinker en MailPlus naar de Spotler Group

Schussler startte in 2004 het bedrijf Blinker dat onder de naam MailPlus e-mail marketing software ontwikkelde en verkocht. In 2012 richtte hij MailPlus op die de ontwikkeling van de gelijknamige software ging verzorgen. Blinker richtte zich op de levering van de software en op het aanbieden van e-mail marketingdiensten en -consultancy.

Nadat CNBB Venture Partners eind 2016 een meerderheidsbelang nam in beide bedrijven, werden de bedrijven samengevoegd en gingen zij verder onder de naam Spotler Nederland. MailPlus alsproductnaam is, na de ontwikkeling van een compleet nieuwe interface in 2019, ook gewijzigd naar Spotler. Momenteel werken meer dan 2.000 bedrijven en organisaties met de software en wordt er jaarlijks ruim een miljard e-mails mee verzonden.

De laatste jaren heeft Schussler, naast zijn focus op het uitbouwen van Spotler Nederland, nauw samengewerkt met CNBB. Met het doel om de Spotler Group, waar Spotler onderdeel van is, via diverse acquisities in binnen- en buitenland uit te laten groeien tot de grootste ESP van Nederland en een sterke positie te verwerven in de B2B marketing automation markt in het Verenigd Koninkrijk.



Vertrouwen in het huidige management team

Schussler: "Ik heb erg veel vertrouwen in het zittende management team van Spotler. In de laatste jaren hebben we samen ervoor gezorgd dat Spotler Nederland er nu zo goed voorstaat. Ze zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Dat geeft mij de rust en de ruimte om de komende maanden gas terug te nemen en na te gaan denken over mijn toekomst. Na twintig jaar ondernemen is dat een heel prettig vooruitzicht."