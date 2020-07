Zzp'er kan nog steeds een hypotheek afsluiten.... Bent u net met uw eigen bedrijf begonnen of bent u reeds een ervaren ondernemer? In beide gevallen is het steeds makkelijker om een hypotheek af te sluiten. In dit artikel namens Knab leest u wat u hiervoor nodig hebt.



Aantal jaren actief

Tegenwoordig komt u al in aanmerking voor een hypotheek als u nog geen jaar zelfstandig bent. De geldverstrekker kijkt naar het gemiddelde inkomen uit uw onderneming in de afgelopen jaren. Bent u minder dan drie jaar actief als zzp’er? Dan kijkt de verstrekker naar uw verdere inkomen, zoals inkomen uit loondienst en/of de prognose van uw onderneming.



Inkomen zzp’er

Om uw maximale hypotheek te bepalen, kijkt de geldverstrekker naar uw inkomen. U ontvangt als zelfstandige geen salaris uit loondienst, dus de verstrekker gebruikt hiervoor de inkomsten uit uw bedrijf.

Bent u een tot twee jaar actief als zzp’er? Dan neemt de geldverstrekker 75 procentvan het inkomen uit uw onderneming als toetsinkomen. Werkt u drie jaar of langer zelfstandig? Dan is dit 90 of 100procent van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar.



Maximaal lenen

Wat u maximaal kunt lenen voor uw hypotheek, hangt onder andere af van de waarde van de woning die u wilt kopen. Ook uw eigen inkomen speelt hierbij uiteraard een rol. Om uw maximale hypotheek te bepalen, gelden dezelfde regels als voor iemand in loondienst. Zo mag u bijvoorbeeld maximaal 100 procent% van de woningwaarde lenen.



Hypotheek met NHG

Wilt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen? Dan heeft u de ‘Inkomensverklaring Ondernemer’ nodig. Dit kunt u zelf aanvragen of samen met uw hypotheekadviseur. In deze verklaring stelt een expert het toetsinkomen vast op basis van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar.



Hypotheek tijdens coronacrisis

Bent u als ondernemer getroffen door de coronacrisis? Om alsnog een hypotheek aan te kunnen vragen, krijgt u bij de aanvraag voor de Inkomensverklaring Ondernemer verdiepende vragen gesteld.

Afhankelijk van uw antwoorden, bepaalt de expert of er nog aanvullende informatie nodig is. Bijvoorbeeld een liquiditeitsbegroting. Vervolgens bepaalt de expert of u een bestendig inkomen heeft.



Documenten aanleveren

Om een hypotheek aan te vragen, moet u in alle gevallen verschillende documenten aanleveren. Het maakt hiervoor niet uit hoelang u al zelfstandige bent. U zult in ieder geval de volgende documenten moeten aanleveren:



aangiftes inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar;

geldig legitimatiebewijs;

definitieve jaarcijfers over maximaal drie jaar;

KVK-inschrijving van max. twee maanden oud;

pensioenoverzicht;

Hebt u een maatschap of vof? Dan een salarisstrook en contract maatschap.