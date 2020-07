Bedrijven zouden hun omzet met gemiddeld 30 procent kunnen opvoeren als de regelgeving en compliancy eenvoudiger zou zijn Uit onderzoek van Stripe blijkt dat Europese internetbedrijven gehinderd worden door inconsistente regelgeving bij de realisatie van een digitale eengemaakte markt (digital single market - DSM). Ze gaan daarbij gebukt onder de steeds complexere eisen van de wet- en regelgeving.Het onderzoek van Stripe - uitgevoerd door B2B International – werd gehouden onder 500 besluitvormers bij Europese internetbedrijven. Slechts een derde (33 procent) van hen blijkt er momenteel vertrouwen in te hebben dat hun organisatie aan alle eisen van de regelgeving voldoet.



Minder dan een kwart (24 procent) is in staat om met zekerheid te zeggen welke regelgeving op hun organisatie van toepassing is. Voor Nederlandse respondenten ligt dit zelfs lager dan een op de vijf (negentien procent) en is daarmee hekkensluiter van de onderzochte landen.



Beperkte groeimogelijkheden en extra kosten door complexe wet- en regelgeving

Bijna driekwart (72 procent) van alle respondenten is van mening dat het naleven van alle internationale wet- en regelgeving hun bedrijfsgroei in de weg zit. 30 procent van hen noemt dit "een forse opgave". 42 procent stelt ook dat het waarborgen van compliance steeds lastiger wordt. Dit is van directe invloed op hun grensoverschrijdende handelsambities. 41 procent van alle e-commerce bedrijven die momenteel de internationale afwezigheid in bepaalde regio’s afbouwt, doet dit vanwege de toenemende regelgeving.

De groeiende complexiteit drijft ook de kosten van compliance op. 44 procent van de ondervraagde internetbedrijven huurt externe consultants in en 41 procent heeft extra personeel aangetrokken om uitdagingen op het gebied van internationale wet- en regelgeving te managen. Internetbedrijven hebben gemiddeld twee tot drie fulltime compliance-professionals in dienst. De resulterende personeelskosten bedragen naar schatting €250.000 per jaar. Bij bedrijven van elke omvang houdt gemiddeld 5 procent van alle personeelskosten verband met compliance.



Geharmoniseerde regelgeving en belastingregimes zouden enorm groeipotentieel ontsluiten

Als het voor bedrijven eenvoudiger en kostenefficiënter wordt om de Europese regelgeving na te leven, zou daarmee een enorm groeipotentieel worden ontgrendeld. Bijna tweederde (62 procent) van de besluitvormers zegt dat hun organisatie in minimaal tien landen actief zou zijn, als er binnen de EU sprake zou zijn van sterker geharmoniseerde regelgeving en belastingregimes.

De respondenten voorspellen daarnaast dat ze hun omzet met 30 procent zouden kunnen opvoeren als de regelgeving niet zo complex was. Als dat van toepassing is op alle B2C

e-commerce bedrijven in de EU, zou het online bruto nationaal product van de Europese Unie alleen al in dit marktsegment met ruim €100 miljard kunnen groeien. De tijd die vrij zou komen zou vooral aan internationale expansie en ontwikkeling van nieuwe producten worden besteed (allebei 41 procent). De Nederlandse respondenten zouden deze tijd net iets meer in de ontwikkeling van nieuwe producten steken (40 procent versus 38 procent voor internationale expansie).



Technologie biedt enige verlichting bij nastreven compliancy

De besluitvormers geven aan dat toenemende beschikbaarheid van internettechnologie en online tools van de afgelopen 5 jaar hun leven makkelijker heeft gemaakt. Zij zijn specifiek op zoek naar tools die hen helpen met het waarborgen van compliance. 70 procent van de internetbedrijven maakt reeks gebruik van dergelijke technologie. In Nederland ligt dat percentage met 90 procent nog flink hoger. Hiermee voert Nederland – samen met Spanje – de lijst aan. Het landschap van online tools is echter gefragmenteerd. Bovendien wordt de technologie door de respondenten aangemerkt als te landspecifiek om werkelijk effectief te zijn.

Rogier de Boer, Head of Northern Europe bij Stripe: "Om het volledige potentieel van de digital single market te kunnen ontsluiten moeten de regelgeving en belastingregimes in de EU voor online bedrijven worden vereenvoudigd. Dit is niet alleen een taak voor beleidsmakers. Technologie kan daar ook bij helpen. Stripe maakt bedrijven al jarenlang wegwijs in de omgang met de regelgeving, en we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om hen daar nog effectiever mee te helpen."