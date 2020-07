Coronaverklaring gaat mee met hypotheekaanvraag Ondernemers zouden goed op de hoogte moeten zijn van de gevolgen van corona voor hun hypotheekaanvraag. De coronacrisis heeft namelijk een flink effect op het afgeven van een inkomensverklaring ten behoeve van het aanvragen van een hypotheek. Kan de ondernemer nog wel aan zijn verplichtingen voldoen? Gaat de onderneming de coronacrisis overleven? Heeft de ondernemer buffers in zijn onderneming of in privé om te overbruggen? Dit zijn slechts enkele vragen die van belang zijn voor het afgeven van een inkomensverklaring.



Het is tegenwoordig bij het opstellen van een inkomensverklaring de standaard om ook een verklaring aangaande het coronavirus mee te nemen in de beoordeling van het afgeven van een bestendig inkomen. Bert Fransen, directeur van Zakelijk Inkomen: "Wij doen dit aan de hand van een aantal vragen, dat de ondernemer vooral laat nadenken over de procesmatige en financiële uitdagingen waarmee hij in deze turbulente tijd te maken heeft en krijgt."

De verklaringen die hieruit voortkomen variëren van slechts een korte toelichting, tot een diepgaande verklaring waarin zelfs wordt aangegeven hoe lopende projecten er voor staan en in hoeverre deze momenteel kunnen worden afgerond. Daarbij wordt dan ook aangegeven of er reeds nieuwe projecten zijn. Al deze verklaringen worden beoordeeld en indien nodig worden bewijzen van bijvoorbeeld steunregelingen vanuit de overheid of vermogen in privé opgevraagd. Fransen: "Het is leuk om te zien dat ondernemers in Nederland veelal innovatief met de coronasituatie omgaan en zich toch op vrij korte termijn kunnen aanpassen. De ondernemers laten dit in sommige gevallen zelfs al zien met tussentijdse cijfers van tijdens de coronacrisis."



Hypotheekaanvragen

Sinds de uitbraak van corona is er nauwelijks afname van hypotheekaanvragen van zelfstandigen, terwijl de spelregels wel deels zijn veranderd. Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop: "Ondernemers doen er goed aan om zich te laten adviseren over de haken en ogen van de coronaverklaring. Zeker wanneer zij gebruik maken van het nieuwe steunpakket; de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Dan kan de zelfstandige met een gerust hart een hypotheek aanvragen."