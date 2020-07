Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee Hoewel er in het eerste kwartaal van 2020 nog sprake was een omzetgroei van 3,4 procent in het goederenvervoer, keldert begin april het ondernemersvertrouwen en stijgt de instroom in de WW fors. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek. In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer.



De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

STL: "Als gevolg van het Coronavirus en de impact van de contactmaatregelen krimpt de Nederlandse economie. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee. Uit de meest recente Sectormonitor blijkt dat het ondernemersvertrouwen daalt naar een zeer laag niveau (laagste sinds begin van metingen in 2009). Transportondernemers zijn negatief over ontwikkeling omzet, bedrijvigheid en economisch klimaat. Minder ondernemers geven aan dat zij een tekort aan personeel ervaren. Tegelijkertijd is er een sterke stijging van het aandeel ‘andere belemmeringen’ voor bedrijfsactiviteiten. Omdat de Coronacrisis zich aan het eind van het eerste kwartaal voordeed, is de impact in overige arbeidsmarktstatistieken voor die maanden nog niet goed zichtbaar in de cijfers van het eerste kwartaal."



Meer arbeidsmarktontwikkelingen

In deze Sectormonitor ziet men onder andere de volgende arbeidsmarktontwikkelingen. Let op: de cijfers van UWV van instroom in WW zijn van mei en laten ook de impact van Corona zien. Die impact is (nog) niet echt waarneembaar in de ontwikkelingen gebaseerd op de cijfers over Q1 van het Pensioenfonds Vervoer.



Arbeidsontwikkelingen op basis van cijfers UWV, t/m mei 2020

• Het aantal vacatures daalt en instroom in WW stijgt ten opzichte van vorig jaar dezelfde maand vorig jaar. In mei stromen er 410 chauffeurs in WW (waren er 242 in mei 2019)



Arbeidsmarktontwikkelingen op basis van Pensioenfonds Vervoer, t/m maart 2020

• Het aantal bedrijven neemt iets af ten opzichte van vorig kwartaal (van 6.962 naar 6.903)

• Het aantal chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig kwartaal (van 86.504 naar 87.334 chauffeurs), maar daalt ten opzichte van vorig jaar (88.116 chauffeurs).

• Het totaal aantal werknemers groeit nauwelijks meer (154.894 werknemers). Dit is in lijn met de (sterke) afname van de instroom en toename van de uitstroom.

• De instroom van werknemers ligt lager en de uitstroom ligt hoger dan vorig jaar. De instroompiek ligt op twintig en uitstroom piek ligt op 66 jaar

• Het aandeel oproepkrachten (alle functies) neemt toe. In 2020-Q1 was achttien procent van werknemers oproepkracht, ten op zichte van zeventien procent een jaar eerder. Het aandeel oproepkrachten onder de chauffeursfunctie daalt tot net onder de twee procent.

• De gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector die geen chauffeur zijn daalt, en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs stijgt verder (tot 45 jaar in 2020-Q1).