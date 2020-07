Laat u niet verblinden door het herstel China is hard op weg om het groeiniveau van vóór de Covid-19-crisis te overtreffen. Volgens onderzoek van Euler Hermes komt de groei van het Chinese BBP in 2021 uit op +7,6 procent. Fors hoger dan de groei van 2019 (het jaar voor corona) die 6,1 procent bedroeg. Daar staat tegenover dat het aantal faillissementen dit jaar en volgend jaar met 40 procent zal groeien in vergelijking met 2019. Ook voorziet Euler Hermes een forse toename van het aantal ‘zombiebedrijven’.



Volgens Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland, laat het eigen onderzoek twee gezichten zien. "Het herstel in China is komende tijd, volgens onze researchafdeling, zonder meer robuust, maar de vraag is hoe gezond de come back is. Het herstel is voor een belangrijk deel door de banken gefinancierd. De overheid heeft in korte tijd veel geld in het systeem gepompt en bedrijven met problemen kregen uitstel voor het aflossen van hun leningen. Er is zoveel steun verleend dat we nu zien dat er op de rem wordt getrapt. Halverwege het jaar heeft de Chinese overheid al driekwart van de beoogde geldverruiming doorgevoerd. Banken geven bedrijven voor hun aflossingen nog respijt tot volgend jaar maar dan gaan er toch echt harde klappen vallen. We verwachten een golf aan faillissementen."



Banken krijgen flinke klappen

Euler Hermes constateert dat de reserves van Chinese banken de afgelopen jaren duidelijk zijn verbeterd. "En dat is maar goed ook want wij denken dat het aantal ‘problematische leningen’ tegen het einde van 2021 met +124 procent is gestegen. Wij schatten in dat de herkapitalisatie van de banken voldoende is gevorderd om deze klap op te vangen," zo stelt Geeroms. Wel zien de onderzoekers onder de kleinere stadsbanken zwakke broeders die mogelijk in de problemen komen. Nog voor de Covid-19-crisis zijn diverse kleine banken van de ondergang gered. Baoshang Bank werd overgenomen door de staat en de Bank of Jinzhou werd gered door Hengfeng Bank. Geeroms: "40 procent van de financiële instellingen op het platteland krijgen van ons de beoordeling 'hoog risico’".



Zombificatie

Geeroms waarschuwt bedrijven die in China zakendoen. "Laat u niet verblinden door het herstel. Blijf waakzaam. We voorzien een forse groei van ongezonde bedrijven; zombiebedrijven die zouden omvallen als ze geen ‘gratis geld’ krijgen. Dit risico van zombificatie zien we vooral in de sectoren automotive, textiel, agrifood en machines & onderdelen." Volgens Geeroms worden veel kleine en middelgrote bedrijven in China uit de wind gehouden. "Belastingkorting en steunmaatregelen zijn tot het eind van het jaar verlengd. In totaal gaat het alleen al voor het mkb om een steunpakket van een paar honderd miljard euro. Wij verwachten dat de overheid die maatregelen aan het eind van het jaar terugdraait en een houding aan zal nemen van wait and see ."