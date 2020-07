Economische onzekerheid door de coronacrisis houdt aan De economische gevolgen door de coronacrisis zijn voelbaar voor een groot deel van ondernemend Nederland. Veel mkb’ers ervaren een verlaagde omzet en treffen ingrijpende maatregelen om de bedrijfsvoering in stand te houden. Door alle getroffen maatregelen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, is het voor veel ondernemers een grote uitdaging om grip te houden op de cashflow. Dat blijkt uit onderzoek van Bibby Financial Services.



Iets meer dan de helft van de Nederlandse mkb-bedrijven (51 procent) ervaart een verlaagde omzet door de coronacrisis ten opzichte van de oorspronkelijke omzetdoelstelling. Daarbij geeft een vijfde (22 procent) aan dat de omzet met zelfs meer dan de helft is gedaald. Eén op de tien ondernemers geeft echter aan te maken te hebben met een verhoogde omzet. Dat blijkt uit het onderzoek, gehouden op basis van een vragenlijst in het mkb in Nederland en België.



Ingrijpende maatregelen

Om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk in stand te houden tijdens de crisis, heeft bijna vier op de tien ondernemers reeds ingrijpende maatregelen moeten treffen. De meesten hiervan treffen maatregelen zoals een buffer gebruiken (40 procent), bezuinigen (26 procent) en een vacaturestop (zeventien procent). Kort hierna volgt het afscheid nemen van personeel (zestien procent).

De top drie grootste uitdagingen in de komende twaalf maanden voor Nederlandse ondernemers zijn gebrek aan aanvragen (25 procent), stijgende (algemene) kosten (achttien procent) en het genereren en onderhouden van een gezonde cashflow (zestien procent).



Investeren in innovatie en groei

"In het huidige onzekere economische klimaat is de blik sterk op het mkb gericht. Om de motor van de Nederlandse economie optimaal draaiende te houden is investering cruciaal. Een stabiele cashflow vormt de basisvoorwaarde voor groei en innovatie van een ondernemin," zegt Rob Retèl, Algemeen Directeur bij Bibby Financial Services. "Toegang hebben tot voldoende werkkapitaal is van vitaal belang om voorbereid te zijn op uitdagingen en efficiënt te kunnen reageren op nieuwe kansen. Economisch onzekere tijden zijn zonder twijfel uitdagend, maar tegelijkertijd hét moment om je onderscheidend vermogen als onderneming te tonen en toekomstbestendigheid te demonstreren."

Er zijn gelukkig verschillende manieren voor ondernemers om de cashflow-positie te verbeteren. Externe financiering is een financieringsoplossing die de laatste tijd sterk in opkomst is. De meerderheid van ondernemend Nederland (57 procent) maakt gebruik van externe financiering of denkt hier meer over na, terwijl 54 procent hier voor de coronacrisis nog geen gebruik van maakte. De twee populairste vormen van alternatieve vormen van krediet zijn een banklening (46 procent) en steun van de overheid (39 procent).

Ondanks zorgen over de invloed van de coronacrisis op de bedrijfscontinuïteit, gelooft bijna vier op de tien ondernemers dat de bedrijfsvoering in stand zal blijven zonder ingrijpende maatregelen te hoeven treffen, ongeacht de duur van de crisis. "Er ontstaat ruimte voor investeringen, innovatie en groei. Dat geeft hoop en bovenal vertrouwen in de toekomst," aldus Retèl.