Een bv geeft meer bescherming dan een eenmanszaak Het lijkt wel alsof de coronacrisis veel ondernemers wakker heeft geschud. Cijfers tonen aan dat steeds meer eenmanszaken de overstap maken naar een bv. Volgens Thijs van Holthuijsen, marketing manager bij Firm24.com, is die keuze niet onlogisch. Hij geeft wel aan dat het niet zonder risico is.



"Ik begrijp de keuze natuurlijk want een bv geeft nu eenmaal meer rechtsbescherming dan een eenmanszaak. Het werpt een scheidingslijn op tussen het privévermogen en het zakelijk vermogen. Als de zaak op de fles gaat, verliest de ondernemer dus niet zomaar zijn huis of andere eigendommen. Bij een eenmanszaak is dat wel het geval. Ondernemers die al jaren onder een eenmanszaak opereren hadden waarschijnlijk wel goede cijfers, maar de coronacrisis heeft hen aan het denken gezet. En dus besloten ze om de stap te zetten. Hetzelfde zien we ook elders gebeuren. Zo werden er tijdens de coronacrisis twintig procent meer rechtsbijstandsverzekeringen afgesloten," geeft Van Holthuijsen aan.



Openstaande schuldvorderingen voldoen

Volgens Van Holthuijsen hoeven leveranciers en dienstverrichters zich nog niet meteen zorgen te maken: "Met de oprichting van de bv ziet een rechtspersoon het levenslicht. Zo’n rechtspersoon is een fictieve persoon die ook rechten en plichten kan hebben en overeenkomsten kan sluiten, maar dan natuurlijk via iemand die in naam van de rechtspersoon mag handelen. Die rechtspersoon is natuurlijk enkel gehouden voor verbintenissen die het vanaf de oprichting heeft aangegaan. Schuldeisers die reeds een schuld hadden op de eenmanszaak, en zo ook op het privévermogen, zijn dus helemaal niet verplicht om die schuld nu bij de nieuwe rechtspersoon te verhalen. Zij kunnen nog steeds het privévermogen aanspreken. Voor bestaande schuldvorderingen is de oprichting van de bv dus geen oplossing."



Geen vrijgeleide voor benadeling leveranciers en dienstverrichters

"Desondanks is het natuurlijk wel zo dat schuldeisers centen kunnen verliezen wanneer de bv failliet gaat. Zij genieten dan weer op andere manieren bescherming. Zo kan een curator zogenaamde paulianeuze rechtshandelingen vernietigen. Het gaat dan om rechtshandelingen die kort voor het faillissement worden gesteld en waardoor schuldeisers worden benadeeld. Een voorbeeld daarvan is een ondernemer die net voor het faillissement nog even zijn wagen voor een spotprijs verkoopt aan z’n lieftallige dochter. Het louter in moeilijke tijden oprichten van een bv is dan weer geen paulianeuze rechtshandeling," gaat Van Holthuijsen verder.



Leveranciers kunnen zichzelf indekken

Volgens Van Holthuijsen maken leveranciers zich terecht zorgen, maar kunnen ze zelf het nodige doen om de risico’s te beperken: "Dat leveranciers zenuwachtig zijn, valt te begrijpen. Faillissementen kunnen grote gevolgen hebben en bedrijven kunnen elkaar dan als dominosteentjes beïnvloeden. Desondanks is er eigenlijk niks veranderd. Ook voor de coronacrisis getuigde het van goed bestuur om steeds de solvabiliteit van klanten na te gaan en nu is dat meer dan ooit de waarheid. Ondernemers moeten op basis van een solvabiliteitsonderzoek het nodige doen om zichzelf meer zekerheid te verschaffen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een voorschot vragen of kunnen ze zich het eigendomsvoorbehoud op geleverde goederen toekennen. Factoring blijft ook gewoon een oplossing. Zij zitten nog steeds op het kussen en het is hun taak om daar te blijven zitten."