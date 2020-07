In de eerste helft van 2020 zijn al meer elektrische motoren verkocht dan in heel 2019 In de eerste helft van 2020 werden in Nederland 8.671 nieuwe motorfietsen verkocht en dat is 2,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC blijkt dat in mei en juni een inhaalslag werd gemaakt met de registraties van nieuwe motoren, nadat vooral in maart en april de afleveringen stokten.



2020 begon hoopvol voor de motorbranche met de beste januarimaand ooit, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde na de eerste vier maanden van dit jaar voor een min van ruim elf procent ten opzichte van een jaar eerder. Door de sluiting van fabrieken wereldwijd konden reeds bestelde motorfietsen niet geleverd worden. Nu de industrie weer is opgestart en veel van de anderhalf miljoen Nederlandse motorrijbewijsbezitters in de tweewieler een ideaal alternatief voor woon-werkverkeer en recreatie zien, zet het herstel in. In mei betrof het 1.768 afleveringen, oftewel een plus van 6,7 procent in vergelijking met mei 2019, en afgelopen juni trokken de registraties met 21,9 procent aan tot 1.698 stuks. Vorig jaar werden in totaal 13.971 nieuwe motorfietsen geregistreerd, met juist maart en april als beste verkoopmaanden.



Elektrisch in de plus

Yamaha registreerde in de eerste helft van dit jaar 1.526 nieuwe motoren en is daarmee marktleider, op de voet gevolgd door Kawasaki met 1.515 registraties. BMW telde 1.281 afgeleverde motoren en bezet daarmee de derde plek. Op ruime afstand volgen Honda (687), KTM (663) en Suzuki (635). Tot en met juni waren 166 van alle nieuwe motorfietsen elektrisch aangedreven; een plus van 93 procent ten opzichte van de 86 exemplaren een jaar eerder. In de eerste helft van 2020 zijn al meer elektrische motoren verkocht dan in heel 2019, toen er 156 de showrooms verlieten.