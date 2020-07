Dit jaar vindt de zesde editie van de Nationale MeewerkWeek plaats. Van 28 september 2020 tot en met 2 oktober 2020 werken directeuren, CEO’s en managers (minimaal) één dagdeel mee op de werkvloer van hun bedrijf. Door mee te werken verkleint de afstand van werkgever tot werknemer.



Tijdens de Nationale MeewerkWeek werken leidinggevenden mee met de werknemers. Of het nu gaat om telefonisch klantcontact, inpakwerkzaamheden of orderverwerking, deelname aan de Nationale MeewerkWeek zorgt voor een kleinere kloof tussen het management en de werknemer. Managers ervaren hoe het is om op de werkvloer te staan. Zij ontdekken waar werknemers tegenaan lopen ‘op de vloer’ en krijgen inzicht in wat er moet veranderen om de werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast is het een moment om als werkgever extra naar uw werknemers te luisteren. Door hen centraal te stellen vergroot de motivatie en tevredenheid onder de werknemers. Dit is hét moment om ideeën, oplossingen of problemen te delen.



Juist in deze tijd

CSU is initiatiefnemer van de Nationale MeewerkWeek. John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur bij CSU, vertelt: "Juist nu voor veel werknemers de werkomstandigheden zijn aangepast en het lastiger is om met elkaar in contact te blijven, is het belangrijk om te weten hoe het met mensen gaat. Hoe is hun werk veranderd, krijgen ze genoeg ondersteuning vanuit de organisatie en hebben ze vertrouwen in het bedrijf? Belangrijke vragen waarop het antwoord tijdens deze week gemakkelijk te achterhalen is."

Om de Nationale MeewerkWeek binnen de hele organisatie te laten leven, krijgen de deelnemende bedrijven een toolkit en wordt onder de deelnemende bedrijven een Business Vitality Boost verloot. Hierbij kunt u denken aan een workshop ‘gezond op je werk’, een stoelmassage of een lezing over een goede werk-privébalans.

Voorgaande jaren deden bedrijven als PSV, AB Midden Nederland, AFAS Software, PostNL en Hoogvliet mee aan de Nationale MeewerkWeek. Deelnemende bedrijven krijgen van de organisatie op professionele wijze ondersteuning zodat zij zoveel mogelijk inzichten uit de Nationale MeewerkWeek kunnen halen.



Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen? Kijk dan op www.nationalemeewerkweek.nl.