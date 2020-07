53 procent winkelt bewust bij lokale ondernemers om hen te ondersteunen Nederlanders gaan bewust vaker naar lokale bakkerijen, groentewinkels en restaurants sinds de intelligente lockdown. Deze trend zal ook na de versoepelingen aanhouden, zo blijkt uit onderzoek van Mastercard. Meer dan de helft (53 procent) van de Nederlandse shoppers zegt sinds de intelligente lockdown bewust geld uit te geven in lokale winkels om de gemeenschap te ondersteunen en een kwart (24 procent) geeft aan nieuwe winkels in hun buurt te hebben ontdekt. Maar liefst 60 procent zegt daarnaast van plan te zijn lokaal te blijven winkelen, zelfs als alle maatregelen zijn opgeheven.



Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) geeft aan dat ze zich de afgelopen maanden meer bewust zijn geworden van mensen in nood en 42 procent geeft aan een groter gemeenschapsgevoel te hebben. Dit uit zich ook in het vaker gedag zeggen van onze buren (23 procent) en het kennen van lokale winkeliers bij naam (22 procent).

Drie op de tien (31 procent) zegt dat ze hun plaatselijke eetcafé hebben gemist en nog eens 31 procent zegt in de toekomst meer lokaal te gaan eten en drinken om lokale horeca te helpen herstellen. Andere lokale ondernemingen die naar verwachting een opleving na de intelligente lockdown zullen meemaken, zijn onder meer kappers. Meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent) geeft aan liever naar de plaatselijke kapper te gaan in plaats van zich te laten knippen door familie of vrienden of zelf aan de slag te gaan.



Andere manier van winkelen

Mark Barnett, President van Mastercard Europa: "De tijden waarin we ons bevinden, hebben onze manier van winkelen veranderd. Naast grote sprongen in online en contactloze uitgaven, wenden mensen zich ook meer tot de lokale gemeenschap. Lokale winkels spelen een belangrijke rol bij het leveren van producten en diensten en het stimuleren van de opleving van economieën. Daarnaast spelen ze ook een integrale en brede rol ter ondersteuning van de lokale bevolking en ter bevordering van het gemeenschapsgevoel. Deze moeilijke tijd in heel Europa zal hopelijk zorgen voor een blijvende lokale loyaliteit, nu het leven na de lockdown weer langzaamaan teruggaat naar normaal."



Top tien

Top tien lokale winkels die Nederlanders sinds de intelligente lockdown vaker bezoeken

1. Bakkerijen

2. Lokale restaurants

3. Groentewinkels

4. Bouwmarkten

5. Slagers

6. Kringloopwinkels

7. Kappers

8. Lokale cafés

9. Kaaswinkels

10. Kledingwinkels