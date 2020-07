Tijdelijk gratis steuntje in de rug met relevante informatie en tips Het zijn uitdagende tijden voor ondernemers. Door de coronacrisis worden veel ondernemers gedwongen hun bedrijfsvoering aan te passen. ABN AMRO wil hen daarbij steunen. Niet alleen op financieel gebied. Samen met andere bedrijven biedt de bank via een speciale website relevante informatie en laagdrempelige oplossingen.



Via Tikkie bedrijven kan een ondernemer bijvoorbeeld makkelijk digitaal afrekenen met klanten. En via VraagHugo kan een ondernemer eenvoudig juridische documenten op maat laten maken. Ook kan op de website worden getoetst in welke mate een onderneming weerbaar is tegen de toegenomen risico’s van cybercriminaliteit. Verder zijn er tools om een goed liquiditeitsplan te maken en snel wegwijs te worden in alle beschikbare steunmaatregelen. Ondernemers vertellen op de website over hun recente ervaringen en via Opportunity Network kunnen ondernemers onderling contact leggen. Vanwege de coronacrisis zijn diverse oplossingen voor ABN AMRO klanten tijdelijk kosteloos.



Extra steuntje in de rug

Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking: "Het wordt spannend om te zien wat de komende kwartalen het effect van de coronamaatregelen zal zijn op huishoudens en bedrijven. Veel bedrijven zullen moeten doorpakken om goed door de coronacrisis heen te komen. Met deze website willen we hen een extra steuntje in de rug geven."