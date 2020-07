Tondeuses en fitnessproducten verdwijnen weer in de kast Nu de lockdown wordt versoepeld en er stap voor stap richtlijnen worden aangepast, begint Nederland weer hoop te krijgen en plannen te maken voor deze zomer. Dit is goed zichtbaar in het koopgedrag op otto.nl. Waar aan het begin van de coronacrisis met name veel producten werden verkocht binnen de hairstyling- en fitness-segmenten, zien we nu een sterke toename in verkoop van badmode.



De impact van Covid-19 op het kopen van badmode is duidelijk zichtbaar. OTTO ziet de verkopen van badpakken, bikini’s en strandmode flink dalen vanaf maart t.o.v. het voorgaande jaar. De crisis en bijbehorende maatregelen zorgen voor onzekerheid voor de zomermaanden. Normaliter groeit de badmodeverkoop juist vanaf maart. Het goede nieuws: vanaf mei is de Nederlander weer vaker op zoek naar zwemkleding. De versoepelingen zorgen duidelijk voor wat meer vertrouwen. Of we nu op vakantie gaan of een zwembad in de tuin hebben gezet: de Nederlander maakt zich klaar voor de zomer.



Vertrouwen door versoepelingen en mooi weer

De stijging in de verkoop van zomerartikelen begint in week 19, de week waarin de versoepelingen vanuit de overheid werden uitgelegd. Vanaf juni mogen de terrassen weer open, en vanaf juli mogen ook de campings & vakantieparken weer volledig open. Dit nieuws en het mooie weer zorgen voor een optimistisch beeld. Bij OTTO verwachten ze dat de groei door zal zetten: "Ook in juni zien we dat het aantal verkopen al boven verwachting ligt," aldus Kristel Kapitein, Online Shop- & Category Manager van otto.nl.



Trends in koopgedrag tijdens coronacrisis

Naast de trend in bad- en strandmode, zien we over de afgelopen maanden ook een verschuiving in het aandeel van productgroepen in de top tien meest verkochte artikelen per week. Het meest opvallende is de run op kappersets en tondeuses: de grootste piek is zichtbaar vanaf week 13 (eind maart). Dit valt gelijk met de week waarin in heel Nederland kapperszaken (noodgedwongen) de deuren sloten. Gek genoeg valt het dalen van de trend niet gelijk met de heropening van kappers, maar al eerder. Zou de Nederlander tóch minder vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kapperskunsten?

Ook de sportscholen moesten de deuren sluiten. Dit leidde tot een stijging in de verkoop van fitnessproducten zoals gewichten, slingtrainers en complete thuissportsets, maar na 3 weken lijken we de interesse in thuissporten alweer te verliezen: of dit een indicator is dat de Nederlander geen doorzetter is op sportgebied, blijft gissen. Ook artikelen uit de categorie entertainment zoals game consoles stegen in populariteit.