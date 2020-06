Van 7 t/m 12 november organiseert The Kicktrip een 5-daagse ‘workation’ in Taghazout, Marokko. Tien startende ondernemers gaan in een inspirerende omgeving aan de slag met hun online zichtbaarheid onder de professionele begeleiding van Nicole Öhlmann (strategist en webdesigner), Frank Bogaard (webdesigner en developer) en Evelien Baert (branddesigner). Tijdens creatieve sessies wordt het verhaal van de ondernemer en het doel haarscherp neergezet, dat vervolgens gezamenlijk wordt uitgewerkt tot een professionele website.



The Kicktrip is uniek in zijn soort en dé ultieme manier om uw onderneming een kickstart te geven.



Over The Kicktrip

Een overvolle agenda, te weinig ervaring en geen idee waar te beginnen. Volgens Nicole Öhlmann, Evelien Baert en Frank Bogaard zijn het veel voorkomende excuses voor startende ondernemers om de website en brand story uit te stellen. Terwijl deze onderdelen een belangrijke basis vormen van uw onderneming. Om alle mogelijke excuses in een keer te tackelen ontwikkelden de drie ervaren ondernemers het gloednieuwe concept The Kicktrip. "In vijf dagen zorgen we ervoor dat de website en de brand story staan en dat u naar huis gaat met een koffer vol kennis en inspiratie om zelf aan de slag te gaan. De vorm waarin wij dit organiseren, gericht op de startende ondernemers, is uniek in zijn soort. Er bestaat nog geen enkele trip waarbij uin zo’n korte tijd uw eigen website neerzet. Deze volledige reis incl. overnachtingen, workshops, website, heerlijk lokaal eten en ontspannende activiteiten bieden we ook nog eens aan voor een unieke prijs", aldus Evelien Baert.



Marokko als inspiratiebron

In een compleet nieuwe omgeving zijn is inspirerend. Het verwondert, stimuleert de zintuigen en geeft een onbetaalbare energie. Nicole verbleef tijdens haar motorreis meerdere weken in een co-living aan de Marokkaanse kust: "Taghazout is een van mijn favoriete plekken. De condities zijn perfect om u te kunnen focussen op de eigen onderneming. Het verblijf is voorzien van lichte kamers en fijne werkplekken met prachtig uitzicht op zee. Er is ruimte om goed te kunnen werken, maar ook om te ontspannen. U kunt gaan surfen, wandelen in de bergen of genieten van een traditionele Hammam massage."



Meer informatie over The Kicktrip? Klik hier.