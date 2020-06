Thuiswerkende accountant werkt meer aangiftes af in minder tijd Accountancy-medewerkers zijn gemiddeld 75,2 procent sneller met het afhandelen van aangiftes tijdens de coronaperiode dan dezelfde periode vorig jaar. Zat er vorig jaar van 1 maart tot 31 mei gemiddeld 32,7 dag tussen het starten en het indienen van een aangifte, dit jaar was dat in dezelfde periode 8,1 dag. Dit blijkt uit onderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware onder bijna 9000 accountants- en belastingkantoren.



Tussen het totaalaantal gestarte en ingediende aangiftes waren er dit jaar, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, minieme verschillen: dit jaar werden er tussen 1 maart en 31 mei gemiddeld 67,83 aangiftes per persoon gestart. Vorig jaar waren dat er 67,18. Het aantal ingediende aangiftes ligt in 2020 op 58,23; vorig jaar waren dat er 57,46.



Starten en indienen van de aangifte

"Er zijn twee belangrijke factoren die bepalen hoeveel tijd er tussen het starten en het indienen van een aangifte zit. Ten eerste is er het aanleveren van de gegevens zelf, ten tweede is er het goedkeuren ervan," zegt Herman de Jonge van Unit4 Bedrijfssoftware. "Zodra accountants een aangifte starten in Fiscaal Gemak, de software waar de gegevens van dit onderzoek uitkomen, vragen ze naar de gegevens van de ondernemer die vervolgens zijn cijfers aanlevert bij de accountant. Dan kan de accountant de aangifte verder finaliseren en pas na goedkeuring van die cijfers door de ondernemer, kan de accountant hem indienen bij de Belastingdienst."

Het lijkt er dus op dat accountantskantoren wat betreft het afhandelen van aangiftes, productiever zijn tijdens de thuiswerkperiode dan wanneer ze op kantoor verblijven. "Dat kan enerzijds komen door het feit dat ondernemers veel thuis hebben gezeten afgelopen maanden en meer tijd hadden om hun administratie af te handelen. Anderzijds kan het komen doordat accountants zelf een betere focus hebben tijdens het thuiswerken en productiever zijn," aldus De Jonge.



Doel ruimschoots gehaald

Bij EasyZZP onderschrijft men de bevindingen van Unit4 Bedrijfssoftware: "Ook bij ons dienen we meer aangiftes in sinds we thuiswerken," zegt Floran Florack, fiscalist en mede-eigenaar. "We hadden ons als doel gesteld om voor juli een x-aantal jaarrekeningen en aangiftes te hebben afgerond. Ondanks dat dit een ambitieuze doelstelling was, hadden we dit aantal medio mei al behaald. Dit zal deels te maken hebben met de efficiëntie van het thuiswerken, maar ook omdat we net zijn begonnen met een nieuwe communicatiemodule . Voorheen liep het goedkeuringsproces niet geautomatiseerd en moesten we, na akkoord van een klant, een aangifte handmatig indienen. Met de nieuwe communicatiemodule gaat dit hele proces automatisch; dossiers worden zo dus veel sneller afgerond. Door deze nieuwe werkwijze werken we nu nog efficiënter en houden we meer tijd over die besteed kan worden aan andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het proactief adviseren van de klant."