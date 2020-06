Toename dreiging cyberaanvallen door coronacrisis De coronacrisis is koren op de molen van cybercriminelen. Direct na de uitbraak van de coronacrisis plaatsten zij diverse cyberaanvallen. Ongeveer zeven procent van de Nederlandse bedrijven zegt te maken te hebben gehad met een cyberaanval gerelateerd aan corona, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Het daadwerkelijke percentages ligt vermoedelijk hoger, omdat niet elke aanval herkend zal zijn als verband houdend met corona.



Naast een toename van de dreiging is het karakter van de cyberaanvallen volgens recent onderzoek van Europol veranderd, mede als gevolg van de groeiende onrust onder ondernemers en consumenten en het toegenomen digitale verkeer door thuiswerken. Zo vonden grote, gecoördineerde phishing-aanvallen plaats waarmee cybercriminelen ondernemers en consumenten in de val lokken met online ‘aanbiedingen’ van zogenaamde vaccins, gezinsmaskers, testmaterieel of donatiemogelijkheden. Sommige bedrijven kregen te maken met een DDOS-aanval, waarbij er zo veel internetverkeer naar de website van een bedrijf of organisatie wordt gestuurd dat servers dit niet aankunnen.



Minder bedrijven zien grote risico’s cybercriminaliteit

Tegelijkertijd lijkt de mate waarin ondernemingen cybercriminaliteit als een risico beschouwen te zijn afgenomen. Uit onderzoek dat ABN AMRO in mei onder 170 bedrijven heeft verricht, blijkt dat 31 procent cybercriminaliteit als een groot risico voor de eigen organisatie ziet. Dat is opmerkelijk, omdat dit percentage vóór de coronacrisis significant hoger was. In een onderzoek dat ABN AMRO eind januari uitvoerde onder 112 directeuren, gaf een aanzienlijk hoger percentage van 54 procent aan cybercriminaliteit wel degelijk als een bedreiging voor hun organisatie te beschouwen. ABN AMRO benadrukt dat de dreiging van cybercriminaliteit ook na de coronacrisis naar verwachting aanwezig zal blijven.



Opstellen protocol maakt organisatie weerbaarder tegen cyberaanvallen

Het coronavirus heeft cybercriminelen voeding gegeven, omdat het doelwit groter is geworden. Een groot deel van de communicatie is nu gedigitaliseerd, is het risico van cyberaanvallen toegenomen. "Toch is de mate waarin cybercriminaliteit als risico wordt beschouwd afgenomen. Dit zal mede komen doordat de aandacht - en dus ook de risicoperceptie - is verschoven naar meer algemene factoren die van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit," vertelt Sonny Duijn, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO. "Het is logisch dat ondernemers nu een sterke focus hebben op zulke zaken. De toegenomen dreiging van cyberaanvallen bevestigt echter dat cybersecurity van groot belang is Het is belangrijk dit onderwerp hoog op de agenda te houden. Het opstellen van een protocol maakt een organisatie weerbaarder tegen cyberaanvallen. Kortom: een goede bescherming is méér dan een eenmalige investering in software, het is idealiter onderdeel zijn van de bedrijfscultuur."



Het hele rapport is hier te downloaden.