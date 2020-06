Meerderheid ondernemers heeft vertrouwen in overlevingskansen Ondernemers zijn steeds optimistischer over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid heeft vertrouwen in de eigen financiële buffers en in het overleven van deze crisis. Ook neemt de onzekerheid bij ondernemers af, zij hebben meer zicht op toekomstige omzet. Dit blijkt uit de vierde en meest recente meting van de MKB coronamonitor door Motivaction en MKB Servicedesk.



Steeds minder ondernemers geven aan dat zij al hun activiteiten stil hebben liggen. Onder mkb’ers is dit gedaald van zeventien procent begin mei naar negen procent begin deze maand. Bij zzp’ers daalde dat percentage van 38 procent naar 27 procent. Ook zijn minder ondernemers bang dat hun bedrijf deze crisis niet overleeft (van 24 procent naar achttien procent). Vertrouwen in de toekomst is bij het merendeel aanwezig. Bijna vier op de vijf ondernemers (78 procent) hebben er alle vertrouwen in dat zij met hun bedrijf goed uit de crisis gaan komen. In het begin van de crisis had minder dan twee derde (65 procent) dit gevoel. Ook het vertrouwen in de eigen financiële buffers neemt toe. In het begin van april gaf 52 procent van de ondernemers aan de klap van de crisis te kunnen opvangen met hun eigen buffers, nu is dat 64 procent.



Onzekerheid daalt, maar is nog altijd groot

"Positieve signalen zien we ook terug in de afnemende onzekerheid onder ondernemers. 38 procent van de ondernemers gaat gebukt onder een hoge mate van onzekerheid. Dat is veel, maar begin mei was dit nog 46 procent," aldus Ronald de Snoo van MKB Service Desk. "Het is voor deze ondernemers moeilijk om toekomstige omzet in te schatten. Begin mei verwachtte nog 67 procent van de ondernemers een negatief effect van de crisis op hun omzet, dat is nu licht gedaald naar het nog altijd hoge niveau van 62 procent.