Het belang van digitalisering en dus beveiliging neemt alleen maar verder toe De ontwikkelingen rond het coronavirus gooien sommige sectoren volledig in de rode cijfers, terwijl andere nog nooit zulke goede omzetten hebben gerapporteerd. De cybersecurity-markt in Nederland lijkt daar precies tussen te vallen: de sector merkt op dit moment beperkte gevolgen van de crisis. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Cyberveilig Nederland onder haar leden.



Sommige security-bedrijven melden een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Daartegenover staat een derde die een gelijkwaardige omzet boekt, en een kwart met zelfs een hogere omzet dan normaal. Wel zijn veel nieuwe opdrachten uitgesteld en is acquisitie lastiger doordat evenementen zijn afgelast en omdat klanten in specifieke marktsegmenten het juist wel zwaar hebben.

Opvallend is verder dat de meerderheid van de security-bedrijven geen gebruik maakt van steunmaatregelen van de overheid. Iets meer dan 10 procent heeft bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd, en eenzelfde percentage doet een beroep op de NOW-regeling.



Positief toekomstbeeld

De security-sector staat grotendeels positief tegenover de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Hoewel sommige bedrijven verwachten dat de omzet in het derde kwartaal wat zal tegenvallen, denkt 20 procent van de cybersecuritybedrijven zelfs een hogere omzet te boeken dan gepland. De positieve inslag blijkt ook uit het personeelsverloop. Maar liefst 40 procent is nog altijd op zoek naar nieuw gekwalificeerd personeel. Afscheid nemen van personeel gebeurt beperkt, omdat het lastig is om in deze sector goed gekwalificeerd personeel te vinden en men goede mensen niet kwijt wil raken voor betere tijden in de nabije toekomst.

Door de toenemende digitalisering en de huidige vlucht die het thuiswerken neemt, zien de security-bedrijven een verschuiving van de vraag naar dienstverlening. Bedrijven gespecialiseerd in veilig remote working, het opzetten van veilige cloud-omgevingen en digitale workspaces profiteren momenteel van de ontwikkelingen.

Directeur van Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm: "Het belang van digitalisering neemt alleen maar verder toe. Het blijft belangrijk om te investeren in cybersecurity. Dat zien we terug bij de verschillende bedrijven die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Hoewel het verleidelijk kan zijn om in de huidige crisistijd te bezuinigen op security is juist door de toegenomen digitalisering investeren in cybersecurity geen luxe, maar een must."