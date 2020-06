Ziet u al mogelijkheden voor een wereld ná COVID-19 Banken en financiële instellingen spelen een cruciale rol in het helpen van bedrijven en particulieren om de gevolgen van het coronavirus te beheren. Het is daarom belangrijk dat zij zo goed mogelijk op de rails blijven en hun werk optimaal kunnen voortzetten. Ze kunnen acute maatregelen nemen om bedrijfscontinuïteit te waarborgen en dienstverlening te behouden, ook na de pandemie.



Sommige van deze initiatieven zullen ook ná COVID-19 steeds gebruikelijker worden. Ze zullen corona overleven en zelfs de nieuwe norm worden. Organisaties worden nu namelijk met hun neus op de feiten gedrukt. Ze zien mogelijkheden, ontwikkelkansen die zij nu missen en zullen die opbouwen voor een wereld ná COVID-19.



Korte en lange termijn

De manieren waarop organisaties nu reageren, vallen in twee categorieën: therapeutische ingrepen op korte termijn en toekomstgerichte, preventieve maatregelen.

Onmiddellijke interventies op korte termijn, zoals de continue communicatie en bescherming van werknemers, hadden eind maart al op orde moeten zijn. Het is daarom raadzaam nu te focussen op preventieve, proactieve maatregelen voor de toekomst. Daniel Cohen, SVP Banking & Financial Services bij Cognizant, somt de belangrijkste maatregelen op.



Distributie van de infrastructuur

Er is een kans dat de huidige pandemie niet de laatste is. Het is daarom niet meer dan logisch om werkplekken te verplaatsen naar andere, schone locaties. Er moeten plannen beschikbaar zijn waarmee u snel thuiswerkplekken kunt opschalen, of kleine werkplekken kunt inrichten. Terwijl thuiswerkers hun draai vinden, is het als organisatie slim te onderzoeken welke situatie – voor wie – noodzakelijk of optimaal is. Eén factor die u bijvoorbeeld mee moet nemen, is de komst van het 5G-netwerk. Een enorm snelle internetverbinding is binnenkort, waar dan ook, nog makkelijker te realiseren dan voorheen.



Bouw onderscheidende oplossingen

Organisaties die nu nog moeten investeren in nieuwe of vernieuwde software, uitgebreide analysemogelijkheden en artificial intelligence (AI), zijn mogelijk te laat. Deze oplossingen zijn uitermate geschikt om te helpen bij het creëren van een unieke gebruikerservaring, maar zijn vaak niet heel snel te implementeren. En dat terwijl die gebruikerservaring nu belangrijker is dan ooit.

Het uitbouwen van deze mogelijkheden is niet alleen belangrijk voor het overleven van de volgende wereldwijde ramp of crisis. Het is simpelweg een manier om concurrentie, die daar óók mee bezig is, voorbij te streven. Er zijn organisaties die de omstandigheden aangrijpen om extra superieure diensten te ontwikkelen en uit te rollen. Vaak ontwikkelden zij die al eerder en daar wilt u bij horen.



Overweeg vaste kostenstructuren

Veel organisaties werken de laatste tijd tegen een lagere prijs en zijn gevangen in een behouden modus van werk verrichten. Ze hebben namelijk vaste lasten die onafhankelijk van de markt opereren. Die rekeningen moeten betaald worden, en nu wordt zichtbaar dat organisaties vaak creatiever in hun uitbestedingen kunnen zijn. Een grotere flexibiliteit in de manier waarop men zaken aanschaft of inhuurt, zorgt voor een grotere flexibiliteit in uitgaven als ‘het noodlot’ toeslaat. Door te verkennen hoe uw vaste lasten op verschillende manieren kunt spreiden, kunt u geld besparen dat u later (opnieuw) in uw bedrijf en diensten kunt investeren.

Uiteindelijk kunnen bovenstaande maatregelen alle belanghebbenden helpen - klanten, partners en werknemers. Technologische en operationele beslissingen vereisen een nauwkeurige focus op de behoeften van 'mensen'. Organisaties die hierin uitblinken, zullen deze crisis beter doorstaan en waardevolle inzichten en ervaringen opdoen voor de toekomst.