Tips om alsnog voor uzelf te beginnen De afgelopen maanden heeft het bedrijfsleven in Nederland (en in andere landen) een behoorlijke klap gekregen door de coronacrisis. Vooral in bepaalde sectoren waren veel ondernemingen genoodzaakt de bedrijfsvoering te pauzeren of in ieder geval een flink stuk terug te schroeven. De afgelopen weken zijn de door de overheid opgelegde maatregelen om controle te krijgen en houden over het virus al gedeeltelijk versoepeld. Daarnaast is er een plan opgesteld met versoepelingen voor de komende maanden.



Stond u op het punt een eigen onderneming te starten toen de coronacrisis begon? Mogelijk hebt u dit toen uitgesteld door de onzekere toekomst. Jaro Broeklander van Freelancespot geeft tips voor mensen die na de coronacrisis alsnog willen beginnen als ZZP’er.



Mogen en kunnen producten of diensten geleverd worden?

Broeklander benoemt allereerst dat het nodig is te kijken naar de producten of diensten die u van plan was aan te gaan bieden. "Zeker in 2020 zal er sprake zijn van een andere samenleving dan we eerder hadden. En mogelijk zullen de gevolgen van de coronacrisis nog jarenlang voelbaar blijven. Alleen al door het nieuwe normaal, de anderhalvemetersamenleving, mogen of kunnen bepaalde producten of diensten niet aangeboden worden. Toets daarom of de producten of diensten die u wilde gaan leveren ook daadwerkelijk geleverd kunnen en mogen worden, of dat er aanpassingen nodig zijn."



Verwachte aanpassingen in consumentengedrag

Daarnaast geeft Broeklander aan dat grote ondernemingen verwachten dat er zowel korte- als langetermijnveranderingen zullen zijn in consumentengedrag. "In de eerste plaats wordt verwacht dat consumenten door de economische problemen meer zullen kiezen voor lager geprijsde producten en diensten. Ook zullen mensen meer aandacht krijgen voor gezondheid en welzijn, en hygiëne. Tot slot wordt er meer aandacht voor wereldwijde volksgezondheid, klimaatverandering en ongelijkheid verwacht. Ze schatten daarom in dat ondernemingen die een positieve impact kunnen hebben op de samenleving en het milieu, het bovengemiddeld goed zullen doen. Kijk daarom hoe uw producten of diensten aansluiten op deze voorspelde verwachtingen, of dat er aanpassingen gedaan moeten worden."



Zorg voor de nodige digitale faciliteiten

Volgens Broeklander is een van de grootste gevolgen van de coronacrisis dat op afstand werken veel meer toegepast worden. "Het Nieuwe Werken is een term die al zo’n twintig jaar geleden bedacht is. Tot op heden werd het echter nog niet veel in de praktijk toegepast. Door de coronacrisis zijn er allerlei initiatieven om op afstand te werken in een stroomversnelling ontwikkeld en massaal ingezet. Onderzoek welke digitale faciliteiten mogelijk zijn bij het leveren van producten of diensten zoals videobellen met klanten of opdrachtgevers, en pas deze zoveel mogelijk toe. Hoewel het nu nog een noodzaak is, ondervinden veel ondernemers al snel de voordelen zoals het afnemen van reistijd."



Bescherm uzelf

Tot slot benadrukt Broeklander dat uw gezondheid het meest belangrijk is. "Om uw onderneming een goede start te laten maken is het belangrijk dat uzelf in goede gezondheid blijft. Zeker omdat u niet automatisch verzekerd bent tegen inkomstenverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hebt u toch direct contact met collega-ondernemers, opdrachtgevers of klanten? Kijk dan welke mogelijkheden er zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals het dragen van een mondkapje en het dragen van beschermende kleding of handschoenen."