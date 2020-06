Maak het uw mensen makkelijk afstand te houden Steeds meer organisaties stellen hun kantoren weer open voor personeel. Uiteraard met de nodige restricties en voorzorgsmaatregelen. Zo worden medewerkers met afzetlinten, stickers en banners opgeroepen zich aan de 1,5 meter afstand en andere richtlijnen te houden. De combinatie van al deze verschillende communicatiemiddelen kan leiden tot verwarring onder de medewerkers. Tarkett geeft drie tips om duidelijkheid te scheppen op de (werk)vloer.





1. Maak gebruik van bewegwijzering

Het is van belang om mensen te begeleiden in een gebouw. Dit kan gemakkelijk door bewegwijzering aan te brengen. Dit helpt bij social distancing, geeft duidelijkheid en geeft medewerkers een gevoel van veiligheid. In (smalle) gangen kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer worden aangehouden. Daarnaast kunnen er ook ‘voorrangssituaties’ gecreëerd worden bij drukbezochte punten in het kantoor, zoals de receptie of koffiehoek. Op die manier kan iedereen op gepaste afstand door het gebouw bewegen, zonder hierbij de richtlijnen uit het oog te verliezen.



2. De invloed van kleuren, materialen en patronen

Kleuren, materialen en patronen hebben een sterke invloed op de beleving van een ruimte. Veel bedrijven maken gebruik van vloermarkeringen in de vorm van stickers, om op die manier op 1,5 meter afstand te blijven van elkaar. Stickers zijn een relatief gemakkelijke optie, echter is er ook een duurzamer en verfijnder alternatief. Veel kantoorpanden beschikken over modulaire tapijttegels met vaste afmetingen. Een tapijttegel is eenvoudig te vervangen.



3. Sturing door de inzet van looplijnen

Door middel van kleur, textuur of belichting kan er een looppad gesuggereerd worden in de vloer. Op deze manier worden mensen onbewust aangespoord om een bepaalde kant op te lopen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de legrichting om een ruimte optisch groter te laten lijken. Met stroken of banen in de lengte oogt een ruimte bijvoorbeeld langer. Organisaties die hun kantoren gaan herinrichten kunnen hier hun voordeel mee doen. Wanneer een ruimte te smal aanvoelt, kan de vloer in de breedte worden gelegd, dit geeft een ruimtelijk gevoel waardoor mensen het niet als benauwend ervaren om langs elkaar heen te lopen volgens de 1,5 meter norm.

Een coronavriendelijk kantoor begint bij de behoefte van de gebruikers. Met deze informatie creëren we samen de werkplekken van de toekomst.