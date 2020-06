Is een bv voordeliger voor u dan een eenmanszaak? Wilt u uw eenmanszaak overzetten naar een bv? Dat kan op verschillende manieren. Elke manier heeft z’n eigen voor- en nadelen. Welke manier het beste bij uw situatie past, hangt af van verschillende factoren. Knab beschrijft in het kort de mogelijkheden.



Er is een aantal goede redenen om een eenmanszaak over te zetten naar een bv. Is uw bedrijfsvorm eenmanszaak? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk als uw bedrijf schulden maakt of failliet gaat. U kunt door slechte resultaten van het bedrijf dus ook persoonlijk failliet verklaard worden. Met een bv kan dit allemaal niet.

Bovendien geniet u - als uw bedrijf veel winst maakt - mogelijk van meer fiscale voordelen door een bv op te richten. Als bv bent u namelijk geen inkomstenbelasting verschuldigd, maar slechts de vennootschapsbelasting. Dat tarief ligt een stuk lager.

Natuurlijk zijn er niet alleen maar fiscale voordelen. Als bv heeft u bijvoorbeeld geen recht (meer) op de zelfstandigen- en startersaftrek. Als richtlijn kunt u stellen dat het kantelpunt rond een winst van € 100.000 per jaar ligt. Dit is een zeer globale richtlijn. Bespreek altijd goed uw eigen situatie met uw accountant of een gecertificeerde bv-aanbieder.



Drie opties om uw eenmanszaak om te zetten naar een bv

U bent eruit. Het is voor u voordeliger om de eenmanszaak om te zetten naar een bv. Dat kan op de onderstaande drie manieren. De ene manier past waarschijnlijk beter bij uw situatie dan de andere.



Optie 1: De activa-passiva transactie

Dit is de simpelste en snelste manier om een eenmanszaak over te zetten naar een bv. Via een zogenoemde activa-passiva transactie verkoopt u alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak aan de bv.

U kunt dit helemaal zelf doen. Dat werkt als volgt:

1. Richt een bv op bij KVK;

2. Geef aan dat uw eenmanszaak verder gaat als bv;

3. Draag alle activa en passiva over aan de bv. Let op: Over eventuele stille reserves moet u inkomstenbelasting betalen. Denk aan goodwill of meerwaarde van bijvoorbeeld een bedrijfspand.

4. Stel een activa-passiva document op. Dat kunt u makkelijk zelf doen, of laten doen door een bv-aanbieder.

Veel ondernemers kiezen voor deze methode als er weinig of geen waardevolle zaken - zoals bedrijfspanden of goederen - in de eenmanszaak zitten. Heeft u die wel, dan moet u namelijk inkomstenbelasting betalen over de gecreëerde meerwaarde. In dat geval is een andere methode vaak goedkoper. Ook fijn aan deze methode: u hoeft niet langs de Belastingdienst of de notaris.



Optie 2: De ruisende inbreng

Een andere optie is ‘de ruisende inbreng’. Bij deze methode betaalt u ook inkomstenbelasting over de stille reserves. Belangrijk verschil is echter dat dit nu met terugwerkende kracht - tot drie maanden terug - kan. Dit zijn de stappen die u moet nemen:

Laat een accountant een document opstellen met de inbrengbeschrijving, de inbrengbalans en de openingsbalans van uw bv; Laat de notaris de officiële notariële inbrengakte opstellen, samen met de oprichtingsakte van de bv; Laat de notaris de bv inschrijven bij KVK. Hierna wordt de eenmanszaak uitgeschreven. Deze methode brengt meer kosten met zich mee. U moet immers naar de notaris.

Wanneer overzetten?

Zet de eenmanszaak uiterlijk in maart van het lopende boekjaar om naar de bv. Zo kunt u dankzij de terugwerkende kracht van drie maanden, de meerwaarde vanaf 1 januari op de balans van de bv zetten. Een intentieverklaring is ook al voldoende. U heeft daarna nog tot 1 oktober om de daadwerkelijke overzetting te regelen.

De stille reserves - of meerwaarde bij de bv - wordt gezien als stakingswinst. Daarover moet u inkomstenbelasting betalen. U heeft hierbij wel recht op stakingsaftrek.



Optie 3: De geruisloze inbreng

De laatste optie is een overzetting via de ‘geruisloze inbreng’. Via deze methode gaat alles over naar uw bv. Dat betekent ook de meerwaarde en de fiscale reserves. Hierover betaalt u op dat moment nog geen inkomstenbelasting, maar dat wordt wel verrekend met belastingen in de toekomst.

De geruisloze inbreng regelt u via de notaris op dezelfde manier als bij de ruisende inbreng (optie 2).

Geruisloze inbreng wordt vaak gekozen door ondernemers die flink wat jaren een meerwaarde hebben opgebouwd. De methode is aantrekkelijk voor eenmanszaken met veel stille reserves. U hoeft via de geruisloze inbreng namelijk niet direct belasting over de stakingswinst te betalen. Dat wordt later verrekend bij een eventuele verkoop van de bv.

Wanneer overzetten?

Nog een voordeel: de geruisloze inbreng kunt u met terugwerkende kracht tot vijftien maanden indienen. De intentieverklaring moet uiterlijk 1 oktober van het lopende boekjaar binnen zijn. Vervolgens wordt die periode van vijftien maanden gerekend vanaf 1 januari van het lopende boekjaar. Binnen die vijftien maanden moet de eenmanszaak dus omgezet zijn naar een bv.



Extra verplichtingen voor een bv

Bv’s hebben een aantal extra administratieve verplichtingen ten opzichte van eenmanszaken. U moet bijvoorbeeld elk jaar een jaarrekening indienen. Daarnaast bent u als eigenaar in de dienst bij uw eigen bedrijf. U moet uzelf dus loon uitkeren en daarover een loonadministratie bijhouden. Lees meer over het oprichten en de verplichtingen van een bv in het artikel ‘een bv oprichten doe je zo’.