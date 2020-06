Welzijn en welvaart onlosmakelijk met elkaar verbonden Nu het nog niet duidelijk is wat op de middellange én lange termijn de precieze economische gevolgen zijn van de Coronacrisis, is het van groot belang dat MKB-ondernemers in Nederland niet alleen ruim baan krijgen om te doen wat ze willen doen, maar ook dat de ongekend belangrijke rondgang van euro’s in de samenleving niet stilvalt.



Daarom moet het bedrijfsleven een dringend appèl blijven doen op de Tweede Kamer om de besluitvorming ten aanzien van economie, concurrentiepositie en ondernemerschap in een hoog tempo vol te houden.

En dat kan. Dat heeft de Coronacrisis bewezen. In ‘no time’ werden er steunmaatregelen uit de grond gestampt waarmee het bedrijfsleven werd gesteund. Dat die inhoudelijk niet allemaal even vlekkeloos waren, werd overigens ook snel duidelijk, maar ondernemers in Nederland waardeerden de daadkracht vanuit de politiek. Sommige maatregelen zijn intussen verlengd, uitgebreid of aangepast. Prima!



Wetsvoorstel minister Dekker

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming kwam met een uitstekend wetsvoorstel. Als het aan hém ligt wordt het bedrijven verboden in de inkoopvoorwaarden op te nemen dat een leverancier de aan de klanten uitgestuurde facturen verpandt of verkoopt. Een dergelijk verbod brengt namelijk willens en wetens schade toe aan de keten.

Hoewel dit wetsvoorstel niet direct aan de Coronacrisis wordt gekoppeld (de voorbereidingen op deze waren al van vóór de Coronacrisis), is wel évident dat de praktische uitwerking van deze wet een wenselijke bijdrage levert aan een sneller herstel van de economie. Immers, ondernemers die nu met dergelijke inkoopvoorwaarden werden geconfronteerd, krijgen door deze wet de vrijheid én de kans om sneller de benodigde cash te genereren.

Daarmee kunnen zij investeringen naar voren halen en nieuwe groei en werkgelegenheid realiseren. Dat is in de huidige onrustige tijden beslist geen overbodige luxe. Integendeel, het is noodzakelijk, want er staat nogal wat op het spel: de economie! En daardoor ons aller welzijn en de welvaart. De maatschappij dus!



Gezonde impuls

Het wetsvoorstel van de minister kunnen we dan ook beschouwen als een gezonde impuls ten behoeve van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat iedereen ook graag wil. Het voorgestelde verbod op dergelijke inkoopbepalingen is namelijk véél meer dan slechts een belangrijke rondgang van euro’s in de samenleving.

De economie zal in hoger tempo gaan groeien, de werkgelegenheid stijgt sneller en last but not least: ondernemers in het MKB kunnen weer écht ondernemen. De maatschappij als geheel is daarbij gebaat.

De Tweede Kamer zal daarom heel snel ‘Ja’ moeten zeggen op dit wetsvoorstel.

We weten door de Coronacrisis dat dit kan.