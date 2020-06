Het wordt weer drukker op de weg Nederlanders verplaatsen zich weer sinds de versoepeling van de lockdown. Maar onze mobiliteit is nog lang niet op het peil van vóór de coronapandemie. Vooral het aantal reizigers met het openbaar vervoer blijft laag.



Nog altijd werken veel mensen thuis. Er is weinig drukte in de spits en ook het recreatieverkeer ligt nog niet op het ‘normale’ niveau. Onze reislust daalde met een klap in de week van 9 maart, na de oproep van premier Rutte om geen handen meer te schudden en vervolgens om thuis te werken. Pas sinds eind mei, begin juni, gaan we er weer iets meer op uit. Dit blijkt uit cijfers van MultiTankcard en, en Actuals.io. Aan het aantal transacties bij benzinepompen en laadpalen voor elektrische auto’s is te zien dat we de auto weer iets meer gebruiken.



Dieptepunt

De sterkste daling van het aantal tanktransacties met MultiTankcard is te zien in de week van 16 maart (week 12), toen scholen en horeca dicht moesten. Het aantal tankbeurten kelderde met bijna 40 procent ten opzichte van de week ervoor. Het dieptepunt werd bereikt in week 13, toen het aantal tankbeurten met 47 procent was gedaald ten opzichte van de periode voor de coronamaatregelen. "Pas in de week van 20 april (week 17) toen er zicht kwam op een versoepeling van de lockdown binnen afzienbare tijd, krabbelde het aantal transacties weer op", zegt Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard. "Maar laatste week mei, eerste week juni, toen de basisscholen weer de hele week openden, lag het aantal pomptransacties nog steeds slechts op tweederde van de eerste acht weken van het jaar."



Laadpalen

Het aantal transacties bij laadpalen van kaarthouders met een elektrische auto laat nog een veel grotere daling zien. Op het dieptepunt ligt het aantal transacties 60 procent lager dan vóór de maatregelen. Dit is te begrijpen: rijders in elektrische auto’s doen dit doorgaans zakelijk en het betreft vaak doelgroepen die kunnen thuiswerken. Er zijn nog maar weinig klusbussen op elektrische aandrijving en die doelgroep kan doorgaans niet thuiswerken.



Herstel bezoek bemand tankstation

Angst voor besmetting was er overal. Dat blijkt uit de grotere voorkeur voor onbemand tanken. Vanaf week 11 (week van 9 maart) daalde het aantal tankbeurten bij bemande pompen veel sterker dan bij onbemande pompen: tot een kleine 43 procent tegenover 34 procent in week 12. In de loop van april en mei neemt dit verschil weer gedeeltelijk af. In de eerste week van juni (week 23) durfde weer een ruime 65 procent van de automobilisten naar een bemande pomp te gaan.



Openbaar vervoer

Het aantal reizigers met trein, tram en bus maakte eveneens een duik en is nog lang niet terug op het oude peil. Sinds het begin van de coronapandemie tot en met de eerste week van juni ligt het aantal OV-deelnemers met de mobiliteitspas 90 procent lager dan het gebruikelijke aantal. Angst voor besmetting lijkt de belangrijkste oorzaak. Waarschijnlijk gaan OV-reizigers vaker met de auto naar het werk. Naar verwachting krabbelt het aantal OV-reizigers weer op met de invoering van de verplichte mondkapjes vanaf 8 juni.