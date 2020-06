Prijzen voor meest innovatieve start-ups uitgereikt De winnaars van de Blue Tulip Awards 2020 zijn bekendgemaakt. De Blue Tulip Awards erkennen en onderscheiden initiatieven uit binnen- en buitenland die innovatie stimuleren en versnellen in Nederland. De winnaars van de jaarlijkse innovatiewedstrijd werden vorige week bekendgemaakt in samenwerking met Accenture, Boom Chicago en RTLZ in een anderhalf uur durende digitale finaleshow.



In het livestream-programma sprak RTLZ presentator Roland Koopman met Frank Rennings, Managing Director Innovation bij Accenture Nederland en met de juryvoorzitters van de acht expertjury’s die gezamenlijk alle innovatieve concepten beoordeeld hebben, over de betekenis en het belang van innovatie in Nederland. Vervolgens werden de acht winnende partijen bekend gemaakt in de categorieën: Health, Nutrition, Living & Working, Security, Climate, Education, Mobility en Finance.

Dit jaar verliepen de Blue Tulip Awards anders dan gepland als gevolg van COVID-19. Hierdoor kon de halve finale niet doorgaan en deden, voorafgaand aan de finaleshow, de tien finalisten per categorie hun digitale pitch vanuit huis voor de categoriejury’s. De hosting hiervan was in handen van Boom Chicago. Op basis van de pitches zijn later in de avond de acht winnaars bekendgemaakt. Naast de award, die alle winnaars uiteraard nog bezorgd krijgen, ontvangen alle winnaars advies, workshops en mediawaarde van de verschillende partners van de Blue Tulip Awards.



Technologische ontwikkelingen

Frank Rennings, Managing Director Innovation bij Accenture Nederland: "Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in onze maatschappij en economie, zeker in deze tijden. Daarom is het juist nu van belang om het innovatie-ecosysteem te intensiveren, zodat we gezamenlijk innovatie naar een hoger niveau kunnen brengen. Dat is waar de Blue Tulip Awards voor staat, het vergroten van de impact van het start-upecosysteem waarin we veelbelovende start-ups koppelen aan innovatiepartners, investeerders en accelerators. Door samen te werken, kunnen we de manier waarop we werken en leven, verbeteren en ons voorbereiden op de toekomst".



De winnaars

Dit zijn de winnaars in alle categorieën, die tijdens de digitale Blue Tulip Awards op donderdag 11 juni 2020 bekend zijn gemaakt.

• Nutrition: PATS Drones

Insecten vormen een ware plaag in de glastuinbouw en de bestrijding ervan kost tuinders veel geld, zorgen en energie. PATS ontwikkelt drones die vliegende plaaginsecten opsporen en elimineren. Zo worden gewassen beschermd en worden telers geholpen in hun strijd tegen insectenplagen. Eind 2020 wil het bedrijf ten minste tien hectare kas kunnen beschermen.

• Education: Faqta

Faqta is een online, gepersonaliseerd, video-gebaseerd leerplatform voor basisschoolkinderen, waarbij de leerkracht de coach, motivator en inspirator is. Het slimme platform analyseert het gedrag van kinderen en levert materiaal aan dat past bij de leervragen van elk kind. Faqta heeft als doel om kinderen voor te bereiden op toekomstige beroepen en een duurzame samenleving.

• Mobility: Avy

Avy produceert vleugel-drones die uitsluitend voor goede doelen worden gebruikt. Zo wordt de Avy drone ingezet voor medische leveringen en eerste hulpoperaties. De Avy is autonoom en ontworpen voor lange afstanden, gemaakt om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. Zo wordt dringende gezondheidszorg toegankelijk gemaakt voor iedereen die dat nodig heeft.

• Climate: PolyStyreneLoop

PolyStyreneLoop heeft innovatieve technologie ontwikkeld die een duurzame oplossing biedt voor het recyclen van ‘bouwpiepschuim’ tot nieuw isolatiemateriaal. Met dit innovatieve recyclingproces wil PolyStyreneLoop snel opschalen door een recyclingprogramma op industriële schaal op te zetten.

• Security: Pandora Intelligence

Pandora Intelligence richt zich op het bestrijden van criminaliteit door historische en recente data over criminele activiteiten te combineren en te verwerken tot voorspellende algoritmes. Op basis van de resultaten kunnen er toekomstige scenario’s worden opgesteld. Deze helpen non- en commerciële organisaties om bedreigingen in te perken.

• Finance: TrustStamp

Trust Stamp past geavanceerde digitale technologie toe op biometrische- en andere identiteitsgegevens om unieke identiteiten van personen te creëren, die tevens minder fraudegevoelig zijn. Daarmee richt de oplossing zich op universele, financiële en maatschappelijke inclusie. Trust Stamp wordt gebruikt in meerdere branches waaronder humanitaire en ontwikkelingsdiensten, fintech, onroerend goed, naleving van KYC-beleid (know your customer) en wetshandhaving.

• Living & Working: DeNoize

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt geluidsoverlast als een van de grootste problemen in het stadsleven, komend van vliegtuigen, autoverkeer, treinen etcetera. DeNoize is een innovatief product tegen geluidsoverlast. De ruisonderdrukkingstechnologie die in raamkozijnen kan worden geïntegreerd en 90% extra ruisonderdrukking biedt, moet tot meer comfort en rust in zowel huizen als kantoren leiden.

• Health: UV Smart

UV Smart gebruikt UV-straling voor gevalideerde desinfectie van medische instrumenten en apparatuur. UV Smart ontwikkelde het nieuwe product D60, waarmee instrumenten binnen een minuut worden gedesinfecteerd zonder gebruik te maken van schadelijke chemicaliën of vloeistoffen. De D60 maakt binnen 15 minuten alle merken apparatuur gereed voor veilig gebruik bij de volgende patiënt. Dit vermindert het aantal benodigde endoscopen, de omlooptijd en de kans op beschadigingen.



Opvolger van de Accenture Innovation Awards

De Blue Tulip Awards is de opvolger van de Accenture Innovation Awards. Er werd voor deze naamsverandering gekozen om de slagkracht van het grote startup-ecosysteem, bestaande uit startende ondernemers, grote bedrijven, accelerators, investeerders en andere innovatiepartners, verder te vergroten en groei te stimuleren. Accenture wil zo meer samenwerkingen aangaan en beginnende ondernemers een podium bieden. Samen met zijn partners kan Accenture startups helpen om hun innovatieve producten en oplossingen onder de aandacht te brengen. Daarnaast kunnen start-ups hun oplossingen verder uitrollen via het Blue Tulip Awards-netwerk.