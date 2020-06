CBL geeft politiek een boodschappenlijstje voor gezond, veilig, duurzaam, lekker en betaalbaar voedsel Geef ruimte aan de economie. Die boodschap geeft het CBL mee voor de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Aan het begin van de nieuwe economische crisis hebben bedrijven ruimte nodig om te kunnen innoveren en experimenteren, zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen en medewerkers hun brood kunnen blijven verdienen. Als grote werkgever vindt de branche het bovendien belangrijk dat de overheid samen met bedrijven investeert in duurzame inzetbaarheid van werknemers.



Supermarkten en foodservicebedrijven voelen meer dan ooit hun verantwoordelijkheid naar de vier miljoen consumenten die elke dag boodschappen komen doen, naar de 300.000 medewerkers die zorgen dat de winkels draaien en de schappen gevuld zijn, en naar de ketenpartners met wie de branche gezamenlijk zorgt voor gezond, veilig, duurzaam, lekker en betaalbaar voedsel.



Gezond en duurzaam

In de supermarkt moet de consument kunnen kiezen voor gezonde en duurzame producten. Keuzevrijheid is een groot goed. Op sommige punten kan de consument echter baat hebben bij wetgeving en kan wetgeving zorgen voor een gelijk speelveld tussen bedrijven.



Boodschappenlijstje

Om ondernemers, werknemers en consumenten vooruit te helpen, heeft het CBL een kort boodschappenlijstje voor de politieke partijen:

Geef ruimte aan de economie Investeer in Leven Lang Leren Maak voedselonderwijs onderdeel van het curriculum Stel Nutri-Score verplicht op alle verpakkingen Steun Europese wetgeving over Due Diligence Stel minimumeisen aan duurzaamheid en dierenwelzijn bij de productie van vlees Maak handhaving en Europees recyclebeleid speerpunten bij het tegengaan van zwerfafval Een korte toelichting op deze punten is te lezen in de CBL-input voor de verkiezingsprogramma’s.