Kwart lijdt komende drie maanden ten minste 80 procent omzetverlies Maar liefst 80 procent van het Nederlandse kleinbedrijf denkt binnen een half jaar een liquiditeitstekort te hebben. Bij een vijfde is er zelfs sprake van een acuut tekort. Dit blijkt uit onderzoek van BridgeFund onder 659 Nederlandse organisaties met maximaal 50 medewerkers. Van alle ondervraagden verwacht een kwart in de komende drie maanden ten minste 80 procent minder omzet te draaien dan voor de uitbraak van het coronavirus.



Vooral de horeca wordt hard geraakt. Ongeveer de helft van de ondervraagden die een omzetverlies van meer dan 80 procent verwacht, zijn horecaondernemers. Daartegenover staat dat vijftien procent van het kleinbedrijf de komende drie maanden juist meer omzet denkt te draaien. Vooral in de food gerelateerde detailhandel en de bouw zijn ondernemers positief gestemd over de korte termijn. "Veel ondernemers hebben een paar rake klappen moeten incasseren," zegt Julian van de Steeg, CEO en medeoprichter van Bridgefund. "Uit ons onderzoek blijkt dat ondanks de versoepelde maatregelen, de strijd nog lang niet is uitgevochten."



Liquiditeitstekort

Van alle organisaties die met een liquiditeitstekort te maken krijgen, schat de helft dat dit uiteindelijk 5.000 tot 30.000 euro bedraagt. Zestien procent verwacht een tekort van 30.000 tot 50.000 euro en elf procent vreest voor een gat van ten minste 50.000 euro. Deze liquiditeitstekorten zorgen voor een sneeuwbaleffect van nog meer problemen: zo heeft 26 procent van de ondernemers in het kleinbedrijf personeel moeten ontslaan en 39 procent geplande investeringen geannuleerd. Maar liefst driekwart geeft aan extra financiering nodig te hebben om te overleven. Van de Steeg: "Mooi om te zien dat in deze tijd ondernemers ervoor elkaar zijn. Dat zien we binnen ons platform, maar ook in initiatieven waar horecaondernemers bijvoorbeeld hun terras delen en de crisis als collectief te lijf gaan."



Toekomstvisie

Ondanks de slechte vooruitzichten, vreest slechts drie procent van de ondervraagde ondernemers voor een naderend faillissement. Wel zegt 28 procent van hen meer dan een jaar nodig te hebben om de geleden schade in te halen. Iets meer dan de helft van de ondernemers verwacht hun verlies nog dit jaar goed te maken. Vooral in de bouw denkt een aanzienlijk gedeelte van de ondernemers (27 procent) binnen een jaar terug te zijn op het omzetniveau van voor de crisis. Van de Steeg: "Risico’s nemen, hoort bij het ondernemerschap. Opgeven echter niet. Ondernemers zijn niet voor niets ondernemer geworden. Ze beschikken over de veerkracht en creativiteit om door te gaan. Het is mooi om te zien dat we dit vertrouwen terugzien in onze cijfers."