Afgelopen maand werden negen cao-akkoorden gesloten, normaal zijn dat in mei ruim 40 De gemiddelde loonafspraak bedroeg in mei 2,6 procent, iets lager dan vóór het begin van de coronacrisis. Achter dat gemiddelde zit een tweedeling tussen lagere afspraken in de marktsector (1,8 procent sinds de crisis) en hogere afspraken in de collectieve sector (3,5 procent sinds de crisis). Dit meldt AWVN in haar cao-maandbericht.



Afgelopen maand werden negen cao-akkoorden gesloten, normaal zijn dat in mei ruim 40 akkoorden. Tot dusver werden in heel 2020 94 cao’s gesloten. In een normaal jaar is dat tot en met mei het dubbele aantal. Op dit ogenblik ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil. April, mei en juni zijn gewoonlijk zeer drukke cao-maanden met vele tientallen nieuwe cao’s.

AWVN verwacht dat vooral in de marktsector de maandgemiddelden de komende tijd verder zullen dalen. De werkgeversvereniging benadrukt wel dat het beeld gemakkelijk kan veranderen als er meer cao’s worden afgesloten.



Kerncijfers

Loonafspraken mei gemiddeld 2,6 procent

Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,9 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,2 procent in december 2019

Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei: negen

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand mei: 40

Aantal aflopende cao’s in 2020: 393 voor 2,4 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 93 voor een miljoen werknemers

Analyse

De scherpe daling in het maandgemiddelde bij de bedrijven – van ruim drie procent voor de crisis naar 1,8 procent sinds de crisis – en het kleine aantal akkoorden is een gevolg van de onzeker­heid die de coronacrisis meebrengt over de economische positie van bedrijf of bedrijfstak.

De relatief hoge loonafspraken in recente overheids-cao’s (3,5 procent) zijn een gevolg van eerder – vóór de coronacrisis – gemaakte begrotingsafspraken en een gevolg van maatschap­pelijk klimaat: het betreft een aantal cao’s in zogenoemde ‘vitale’ sectoren (zorg en onderwijs).

Akkoord onder de loep: Beroepsgoederenvervoer

De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd.

Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen. Partijen zullen nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om algemeen verbindendverklaring, zodat de afspraken gelden voor alle bedrijven in de sector.