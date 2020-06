Iets minder faillissementen in week 22 In week 22 (25 tot en met 29 mei) zijn 75 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er tien minder dan in week 21. In de eerste 22 weken van 2020 zijn er 1.651 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 53 meer dan in dezelfde periode van 2019. Vanaf 2019 is de trend licht stijgend.



Het CBS brengt tijdens de corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. Doorgaans zullen de cijfers op donderdag 12.00 uur gepubliceerd worden.

In week 22 zijn 66 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, drie minder dan in week 21. Daarnaast zijn er negen eenmanszaken failliet verklaard, zeven minder dan een week eerder.



Meeste faillissementen in de bouwnijverheid

De bouwnijverheid had van alle onderscheiden branches opnieuw de meeste faillissementen, namelijk twaalf. Dat was er een minder dan in week 21. Onder de twaalf failliet verklaarde bouwbedrijven waren twee eenmanszaken. Verder zijn er in de industrie negen bedrijven failliet gegaan, vier meer dan in de voorgaande week. In de detailhandel waren er ook negen faillissementen, net zoveel als in week 21.