Bedrijven maken online afrekenen moeilijk Stripe heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de checkout-pagina’s van de 400 populairste websites in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Zweden. Hieruit bleek dat de checkout-pagina’s van ’s werelds best bezochte websites substantiële fouten bevatten. In Nederland is de afgelopen jaren sprake geweest van een continue jaarlijkse groei van de internetverkopen. Voor elk bedrijf met een webwinkel is het daarom van cruciaal belang om het aantal fouten tijdens het betaalproces te minimaliseren.



Veel voorkomende fouten zijn een gebrek aan ondersteuning voor digitale wallets zoals Apple Pay en Google Pay, het ontbreken van een numeriek toetsenbord waarmee mobiele gebruikers makkelijker creditcardnummers kunnen invoeren en het accepteren van transacties op basis van onjuiste creditcardnummers of een vervaldatum die in het verleden ligt.

70 procent van alle online winkelwagentjes blijft ergens in het koopproces steken. Het verhelpen van basale fouten op checkout-pagina’s en het voorkomen van obstakels in het transactieproces kunnen bijdragen aan een sterke toename van de omzet, zeker nu steeds meer verkoopactiviteiten via het internet plaatsvinden.



Betaalprocedures vol haken en ogen

In een tijd waarin veel bedrijven voor het eerst overschakelen op e-commerce is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat consumenten gemakkelijk kunnen betalen. Helaas werpen populaire webwinkels onnodige obstakels op:



- Op 37 procent van alle voor Nederland onderzochte checkout-pagina’s ontbrak de uitleg van een CVC-code.



- Op 46 procent van alle voor Nederland onderzochte checkout-pagina’s werd het creditcardnummer niet in real-time gecontroleerd, zodat klanten ten onrechte met transacties konden doorgaan.



- Op 50 procent van alle voor Nederland onderzochte checkout-pagina’s werd het merk creditcard niet real time bevestigd (bijvoorbeeld door een pictogram voor Visa, Mastercard of American Express te tonen om klanten gerust te stellen dat ze de juiste informatie invoeren). Alleen de Italiaanse checkout-pagina’s scoorden slechter. - Op 66 procent van alle Italiaanse afrekenpagina’s werd het merk creditcard niet bevestigd



- Op 56 procent van alle voor Nederland onderzochte checkout-pagina’s werd de invoer van vervallen creditcards niet geblokkeerd, terwijl dit een simpele manier is om te voorkomen dat klanten onjuiste gegevens invoeren. Dit is de slechtste score voor alle onderzochte landen. Het Nederlandse percentage ligt aanzienlijk hoger dan het onderzoekgemiddelde van net onder de 40 procent.



Geen optimalisatie voor mobiele gebruikers

Mobiele verkopen zijn goed voor ruim twee derde van de wereldwijde omzet uit e-commerce. Het ontwikkelen van een succesvolle betaalprocedure voor kleine schermen is daarom van cruciaal belang. Helaas boden veel van de websites die door Stripe werden geanalyseerd een slechte mobiele ervaring:



- 34 procent van alle voor Nederland geanalyseerde websites bood niet automatisch een numeriek toetsenbord voor het invoeren van creditcardnummers.



- 86 procent van alle voor Nederland geanalyseerde websites bood geen mogelijkheid om te betalen via digitale wallets zoals Apple Pay en Google Pay



- Positiever nieuws is dat bijna iedere voor Nederland geanalyseerde website een checkout-pagina heeft dat zich aanpast aan mobiele schermen. Slechts zes procent van alle Nederlandse checkout-pagina’s was niet responsive.



Europese webwinkels lopen omzet mis

Het vergroten van de afzetmarkt is momenteel van cruciaal belang voor het maximaliseren van de internetomzet. Het blijkt echter dat veel van de best bezochte Europese webwinkels een belangrijke steek laten vallen door gebruikers uit andere Europese landen geen simpel betaalproces te bieden:



- 60 procent van de best bezochte websites in Nederland wordt niet vertaald voor bezoekers uit het buitenland. Dit is het hoogste percentage van alle onderzochte landen.



- Weinig Nederlandse websites bieden klanten uit andere Europese markten zoals Oostenrijk en Polen de mogelijkheid om te betalen via de in die markt populaire lokale betalingsmethoden, vergelijkbaar met iDEAL in Nederland. Bancontact, een populaire betalingsmethode in België, werd in slechts veerttien checkout-pagina’s van geanalyseerde Nederlandse websites als optie aangeboden.



Fouten kosten omzet

Rogier de Boer, Head Northern Europe bij Stripe: "Dergelijke gemakkelijk te verhelpen fouten op hun checkout-pagina kunnen bedrijven een hoop omzet kosten. Dat kunnen ze zich nu absoluut niet veroorloven. Het ontbreken van een numeriek toetsenbord lijkt misschien onbeduidend. Maar een paar van de fouten, die we op de populairste websites in Nederland aantroffen, bij elkaar maakt van betalen een nodeloos vervelende exercitie voor bezoekers. Met een fors aantal misgelopen verkopen tot gevolg."

Het aanbieden van lokale betalingsmethoden kan in bepaalde markten bijdragen aan een significante stijging van de conversiepercentages. Dat geldt met name voor webwinkels die zich op klanten in meerdere Europese landen richten. Daar is namelijk sprake van diverse marktspecifieke betaalmethoden die vaak populairder zijn dan betalingen met creditcards.

De Boer legt uit: "Een hoogwaardige checkout-pagina kan bedrijven een aanzienlijk concurrentievoordeel geven. Enkele van de meest geavanceerde e-commercebedrijven ter wereld hebben dan ook een heel team rondlopen om de conversie van de online verkopen te optimaliseren."



Checklist: Optimalisatie voor mobiele gebruikers

‚óŹ Zorg ervoor dat het betaalformulier zich qua omvang automatisch aan het kleinere, mobiele scherm aanpast.



‚óŹ Toon een numeriek toetsenbord op het scherm wanneer mobiele bezoekers worden gevraagd om hun creditcardgegevens in te voeren



‚óŹ Bied klanten de mogelijkheid aan om te betalen met mobiele wallets zoals Apple Pay en Google Pay. Presenteer deze optie idealiter alleen als je weet dat deze wallets op de mobiele telefoon van de klant zijn ingericht en gebruiksklaar zijn.



Checklist: Maak de checkout-ervaring lokaal

‚óŹ Identificeer de belangrijkste doelmarkten en vertaal de checkout-pagina in de lokale taal van elk land.



‚óŹ Pas de velden voor elk land aan om de juiste informatie vast te kunnen leggen. Als het formulier bijvoorbeeld een Britse creditcard herkent, zou het op dynamische wijze de ‘postal code’ moeten toevoegen. Als het formulier daarentegen een Amerikaanse creditcard herkent, zou het veld ‘ZIP code’ moeten worden toegevoegd.



‚óŹ Geef op de checkout-pagina op dynamische wijze de juiste betalingsmethoden weer op basis van de locatie van de klant.



Checklist: Ontwerpen van een optimaal presterende checkout

‚óŹ Geef foutieve betaalinformatie aan in real time, nog voordat klanten op ‘betalen’ klikken. In de user interface kun je bijvoorbeeld een rood uitroepteken of een groen vinkje laten weergeven. Gebruikers kunnen zo in één oogopslag zien dat er sprake is van een fout.



‚óŹ Als er sprake is van een fout met de invoer in het formulier zorg dan voor een passende foutmelding. Deze melding moet duidelijk aangeven wat er mis is, bijvoorbeeld of er sprake is van een ongeldig creditcardnummer of een vervaldatum die in het verleden ligt.



‚óŹ Zorg ervoor dat de checkout-pagina informatie die in de browser van de klant is opgeslagen automatisch kan invullen. Op die manier hoeft de klant niet telkens gegevens opnieuw in te voeren.



‚óŹ Geef zodra het creditcardnummer is ingevoerd automatisch een pictogram weer ter bevestiging van het type creditcard (zoals Visa of Mastercard).



Het volledige rapport is hier beschikbaar.